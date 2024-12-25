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25.12.2024 в 13:20

«Алиса», как создать новогоднее настроение?

95% респондентов удовлетворены результатами использования ИИ при подготовке к Новому году

Институт общественного мнения «Анкетолог» с 19 по 20 декабря 2024 года опросил 1700 россиян старше 18 лет, которые используют искусственный интеллект (ИИ) для решения повседневных задач. Опрос проводился с целью узнать, как нейросети помогают жителям России в подготовке к Новому году. Результатами опроса «Анкетолог» поделился с Sostav.

Онлайн-опрос проводился на платформе Anketolog.ru. Выборка отражала социально-демографические параметры населения России. Погрешность при 95% доверительной вероятности не превышает 2,5%.

В повседневной жизни респонденты с помощью ИИ пишут тексты поздравлений (35%), выбирают товары (35%), планируют покупки (30%), выбирают книги, фильмы и сериалы (30%), пишут личные сообщения (26%) и планируют бюджет (23%). Чаще всего за помощью обращаются к YandexGPT (42%), ChatGPT (39%), «Шедеврум» (22%), GigaChat (16%) и Kandinsky (10%).

59% опрошенных высоко оценили списки новогодних фильмов и сериалов от нейросетей. Они отметили, что хотели бы улучшить отдельные сферы подготовки к Новому году с помощью ИИ: тексты поздравлений (51%), праздничное меню (43%), подарки (41%), список покупок (31%) и организацию праздника (30%). Для подготовки к главному празднику года с помощью нейросетей россияне генерируют идеи подарков (44%), рецепты блюд (42%), список покупок (32%), новогодний плейлист (28%), а также список фильмов и сериалов для создания новогоднего настроения (27%).

95% респондентов удовлетворены результатами использования ИИ при подготовке к Новому году. В наибольшей степени в работе ИИ ценят экономию времени (63%), создание креативных идей (53%) и информационную поддержку (29%). Некоторые из участников опроса поделились самым запоминающимся опытом использования ИИ при подготовке к Новому году.

Татьяна, 38 лет:

ИИ помог провести новогодний корпоратив, на котором мы организовали коллегам «Новогодний прогноз». Нейросеть сгенерировала для каждого персональный пожелание для достижения успеха в наступающем году. Коллеги доставали из волшебной коробочки листочек с пожеланиями, среди которых были такие, как «Организуйте небольшой праздничный ужин», «Сходите в баню с друзьями», «Накормите птиц» и другие.

Людмила, 55 лет:

ИИ помог создать яркие и неповторимые сценарии для детского и корпоративного праздников, которые прошли необычно и уникально.

Максим, 33 года:

Использовал генеративную нейросеть для создания музыки Suno AI и записал новогодний трек для нашей компании.

Иван, 36 лет:

Креативность при выборе подарков зашкаливала, причем для людей разного возраста и типажа. Обычно подарки бывают повторяющимися каждый год, а здесь были учтены пристрастия и хобби. Никто не остался равнодушным.

Мария, 24 года:

В канун Нового 2024 года искала оригинальные новогодние открытки для родных и друзей, но в магазинах ничего подходящего не нашла. В результате случайно нашла курсы, где рассказывали про ИИ и как им пользоваться. С помощью Leonardo AI создала классные открытки и написала к ним текст, используя ChatGPT. Всем все понравились.

Лилия, 19 лет:

Создавая адвент-календарь для брата с помощью ИИ, продумала 12 подарков, подобрала варианты, учла цены и составила отличный адвент с логическими играми и сладостями. Кроме того, уложилась в бюджет.

AI ИИ Анкетолог ChatGPT
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