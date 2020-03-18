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18.03.2020 в 15:05

AliExpress Россия пригрозила продавцам блокировкой за спекуляции на коронавирусе

Компания просит не занижать и не завышать цены на медицинские товары

Торговая площадка AliExpress Россия будет блокировать продавцов, которые решат спекулировать на теме пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба маркетплейса. Клиенты, которые увидели противовирусные препараты или медицинские товары по несправедливым ценам, могут обратиться в службу поддержки.

Компания обратилась к продавцам с просьбой не повышать цены на медицинские и защищающие от болезней товары, а также не занижать их без ограничения цены, чтобы ситуацией не пользовались перекупщики. Также представители маркетплейса просят не предлагать медицинские маски в качестве подарка за большой заказ и не искажать описание товара, наделяя его чудесными свойствами в исцелении вируса.

AliExpress Россия:

Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать все возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам.

Ранее сервисы частных объявлений «Авито» и «Юла» приостановили размещения объявлений о продаже медицинских масок до тех пор, пока не выйдет федеральное постановление, которое будет регулировать продажи изделий

AliExpress Россия
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