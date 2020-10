Как за полгода продать товаров своих селлеров на 872 млн рублей: кейс AliExpress

Этой весной в AliExpress перезапустили AliExpress LIVE — специальный раздел в мобильном приложении для проведения онлайн-трансляций со встроенными покупками и товарами. Совместно с креативным агентством и продакшеном Divico и рекламным агентством WildJam были запущены серии стримов, направленные на то, чтобы мотивировать людей регулярно заходить в приложение и совершать покупки в прямом эфире, не покидая трансляцию. Эксперты компании и агентств-партнеров рассказали о проекте.

С конца марта AliExpress на регулярной основе запускает прямые эфиры со знаменитостями, которые рассказывают о брендах и представляют товары потенциальным покупателям. Все трансляции интерактивные — с помощью чата пользователи могут попросить продемонстрировать тот или иной предмет в действии или обсудить его свойства. Ведущие и гости общаются со зрителями, выполняют задания, проводят конкурсы, раздают промокоды. И все это внутри самого приложения, где каждый может сразу же приобрести понравившуюся вещь, не закрывая стрим.



Такой подход позволяет покупателям лучше понять, как товар выглядит в реальности, что вызывает больше доверия. А также вовлечь зрителей в стрим, установить связь с аудиторией, сократить путь пользователя до совершения покупки и повысить лояльность как к самому сервису, так и к бренду. За каждым выпуском стабильно следят около 100 тыс. человек, а за полгода AliExpress продал товаров своих селлеров на 872 млн руб.

За все время AliExpress запустили несколько форматов развлекательных стримов, среди которых — шоу «Угадай цену» и «Битва брендов» с Владимиром Маркони, а также «Шок в 6 о'клок» с Сергеем Мезенцевым. Для достижения большего охвата эфиры транслировались на официальных страницах AliExpress Russia во «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассниках».

Среди рекордов платформы по охвату и вовлеченности — шоу «Угадай цену», которое набрало 400 тыс. просмотров и 56 тыс. комментариев. Во время трансляции зрители угадывали цены различных товаров с AliExpress с помощью голосования в чате. Выбрав правильный вариант, пользователи получали возможность получить их бесплатно.

В «Битве брендов» известные блогеры, артисты и телеведущие соревнуются друг с другом в том, кто лучше продаст товар в прямом эфире. Первыми участниками шоу стали Марина Кравец и Wylsacom. После них свои sales-навыки продемонстрировали Ирена Понарошку и Илья Соболев, Юлия Топольницкая и Артём Королев, Тимур Родригез и Wylsacom. А в финале ведущий Владимир Маркони разыгрывал призы и товары за 1 руб.

В Китае такой способ продвижения уже доказал свою эффективность и успешно работает для разных категорий товаров. Например, в 2018 году в День холостяка beauty-блогер Ли Цзяци и основатель Alibaba Group Джек Ма устроили соревнование на Taobao Live, кто продаст больше губной помады, — за пять минут Ли продал 15 тыс. упаковок.

На днях завершилась серия эфиров шоу «Шок в 6 o’clock», ведущим которого, помимо Маркони, стал и его бывший напарник по дуэту в «Реутов-ТВ» Сергей Мезенцев — так на одной площадке произошло объединение легендарного тандема. Ежедневно по будням в 18:00 любой желающий мог включить трансляцию и за выполнение заданий получить возможность приобрести товары (электронику, бытовую технику, аксессуары) всего за 1 руб.

Суммарно с конца марта платформа AliExpress LIVE собрала более 20 млн просмотров только внутри маркетплейса. На других площадках охват прямых трансляций составил более 170 млн.

Сергей Бузилов, Head of SM and Influence Marketing AliExpress: Над развитием платформы LIVE работают несколько агентств-партнеров и большая команда внутри AliExpress. Благодаря перезапуску раздела и наполнению его оригинальным контентом нам удалось привлечь внимание пользователей и ввести новый формат взаимодействия с аудиторией и продаж внутри приложения.

Евгений Гуцал, General Producer Divico: Мы видим, как многие мировые бренды на рынке электронной коммерции сегодня активно уходят в shoppertainment. В проектах такого формата сплетается все — и онлайн-покупки, и интерактив с генерацией новых впечатлений, и геймификация, и такие популярные сегодня прямые эфиры. Этот микс вынуждает людей взаимодействовать с инновационными технологиями, стимулируя тем самым продажи и рост бизнеса. Потребители всегда хотят новейшего контента, и компания AliExpress в России выступает настоящим первопроходцем в этом направлении. Нам очень приятно помогать коллегам в столь интересном начинании.

Лина Лобач, COO WildJam: В 2020 году, когда прямые эфиры блогеров стали как никогда востребованы, а электронная коммерция максимально актуальна, удобна и безопасна для любого шопинга, логичным решением стало создание шоу на стыке двух этих явлений. Плюс мы верим — чтобы проект стал успешным, важно работать как единая команда. В нашем случае все сложилось: клиент AliExpress, готовый на эксперименты, партнеры Divico, способные реализовать проект любой сложности в самые сжатые сроки. В итоге — результаты, которыми все остались довольны.

Состав творческой группы:

AliExpress:

Олег Лебедев, Marketing Director

Дмитрий Глухов, Head of Brand and Marketing Communications

Дмитрий Шубин, Head of Media

Сергей Бузилов, Head of SM and Influence Marketing

Артем Буссе, Senior Integrated Marketing Specialist

Александра Сурина, Marketing PM

Мария Демина, Marketing PM

Анна Темная, Media Manager

Александр Певчев, Creative Designer

Александр Скворцов, Copywriter

Анна Мельнова, Head of Growth

Андрей Литвинов, Head of Category Marketing Communications

Divico:

Евгений Гуцал, General Producer

Евгений Онегин, Creative Director

Дмитрий Гусаков, Technical Manager

Мария Корнилова, Creative Producer

Елена Тимина, Producer

Владислав Швырков, Art Director

Виктория Кожина, Motion Designer

Вера Назаренко, Motion Designer

Лилия Лобанова, Graphic Designer

Надежда Афанасьева, Commercial Director

Арина Замычкина, Senior Account Manager

WildJam:

Лина Лобач, COO

Татьяна Прокопенко, Account Group Head

Иван Жадан, Creator

Рамина Будур, Bloggers Producer