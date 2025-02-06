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18+
06.02.2025 в 13:20

Фридман и Авен продали доли в «Альфа-банке» ради отмены санкций ЕС

Бизнесмены закрыли сделку в 2024 году, передав свои доли Андрею Косогову

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и компании «Альфастрахование», чтобы добиться отмены санкций Евросоюза. Как сообщает Financial Times со ссылкой на «документы», активы российских бизнесменов (45% банка и 42% страховой компании) выкупил бизнес-партнер Андрей Косогов.

Сделка была завершена в 2024 году, а стоимость компаний на момент соглашения в 2023 году оценивалась в 2,5 млрд долларов. Фридман и Авен отказались комментировать газете данную информацию. Косогов не ответил на запрос редакции.

В апреле 2024 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски предпринимателей к Совету ЕС об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Однако решения касаются только периода с февраля 2022-го по март 2023 года и не приводят автоматически к исключению предпринимателей из черного списка ЕС. Для этого потребуется отдельное решение Совета ЕС.

Отмена последнего решения о продлении санкций на полгода с марта 2024 года не затрагивается данным судебным актом, указывает FT. По действующей практике ЕС, для отмены этого решения, вероятно, потребуется новое судебное разбирательство.

В сентябре суд в Люксембурге подтвердил, что бизнесмены обязаны декларировать свои активы в странах Евросоюза и сотрудничать с местными органами.

Альфа-Банк Михаил Фридман Сделка Пётр Авен Андрей Косогов
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