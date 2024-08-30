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18+
30.08.2024 в 11:30

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» на полмиллиона рублей за мелкий шрифт в рекламе

Рекламный ролик показывали в эфире телеканала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Альфа-банк» на 500 тыс. руб. за рекламу, в которой отсутствовала информация о «существенных условиях финансовой услуги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает регулятор, россияне пожаловались на ролик о кредитной карте банка, показанный в эфире телеканала «Муз ТВ». В промо говорилось о бесплатном обслуживании, снятии наличных с карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. При этом сведения о полной стоимости финуслуги, максимальной сумме кэшбэка в 5 тыс. руб. и лимите снятия наличных в 50 тыс. руб. размещались в поясняющей сноске «трудным для восприятия» шрифтом.

Таким образом, ведомство сочло, что потребители получали неполную информацию о кредитной карте, и признало рекламу нарушающей закон «О рекламе». Компании выписан полумиллионный штраф.

На прошлой неделе ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции «Альфа-банка» и «Яндекс Еды». Банк и сервис обещали клиентам кэшбэк в размере 50% за заказ. Однако информация о том, что максимальная сумма кэшбэка — 500 руб. — была указана мелким шрифтом.

Альфа-Банк
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