ФАС признала рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» ненадлежащей из-за скрытых условий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу совместной акции «Альфа-банка» и «Яндекс Еды». В ведомство поступила жалоба на телевизионную рекламу акции, согласно которой при оплате заказа через «Яндекс.Еду» картой «Альфа-банка» пользователю начислялся кешбэк в размере 50%. Однако важная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 руб., была указана таким образом, что её было трудно заметить и воспринять.

ФАС установила, что данная реклама нарушает закона «О рекламе», и выдала предписание компаниям прекратить нарушение. В случае невыполнения предписания компаниям может грозить штраф.

Ранее «Альфа-банк», «Открытие» и «Почта Банк» возглавили рейтинг нарушителей закона «О рекламе». Как правило, организации некорректно указывают полную стоимость кредитов и доходность по вкладам, а также — параметры программы лояльности.