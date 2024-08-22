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22.08.2024 в 17:34

ФАС признала рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» ненадлежащей из-за скрытых условий

Важная информация об акции была указана таким образом, что её было трудно заметить и воспринять.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу совместной акции «Альфа-банка» и «Яндекс Еды». В ведомство поступила жалоба на телевизионную рекламу акции, согласно которой при оплате заказа через «Яндекс.Еду» картой «Альфа-банка» пользователю начислялся кешбэк в размере 50%. Однако важная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 руб., была указана таким образом, что её было трудно заметить и воспринять.

ФАС установила, что данная реклама нарушает закона «О рекламе», и выдала предписание компаниям прекратить нарушение. В случае невыполнения предписания компаниям может грозить штраф.

Ранее «Альфа-банк», «Открытие» и «Почта Банк» возглавили рейтинг нарушителей закона «О рекламе». Как правило, организации некорректно указывают полную стоимость кредитов и доходность по вкладам, а также — параметры программы лояльности.

УФАС Реклама Яндекс.Еда «Альфа-Банка»
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