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18+
20.03.2025 в 11:50

Алексей Ляскало возглавил «ПремьерМедиаИнвест»

Топ-менеджер займется интеграцией компании в экосистему МАЕР

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Алексей Ляскало

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию в медиахолдинге МАЕР Алексей Ляскало возглавил компанию «ПремьерМедиаИнвест».

Согласно данным ЕГРЮЛ, Алексей возглавил компанию 18 марта. Ранее он работал в Счетной палате, затем занимался внутренним аудитом и внутренним контролем в фонде «Сколково». Также эксперт работал в Российском экспортном центре и был профессором департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ.

Сейчас Алексей является замглавы по стратегическому развитию в МАЕР, где он отвечает за GR, операционную эффективность и развитие новых каналов коммуникации.

МАЕР купил «ПремьерМедиаИнвест» в феврале этого года. Перед Алексеем стоит задача интеграции «ПремьерМедиаИнвеста» в экосистему МАЕР и дальнейшее развитие собственной сети федеральных и региональных СМИ в соответствии с общей стратегией развития медиахолдинга.

Ранее «ПремьерМедиаИнвест» принадлежал владельцу и гендиректору строительной компании «Новалекс» Евгению Филиппову. Выручка «ПремьерМедиаИнвеста» за 2023 год составила 144 млн руб., а чистый убыток — 58 млн руб.

Кадры Maer Назначение «ПремьерМедиаИнвест»
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