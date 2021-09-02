Александр Мамут продал свой полиграфический бизнес

Издательство «Эксмо» Олега Новикова стало владельцем 100% издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт», которое принадлежало Александру Мамуту. Помимо этого, Мамут продал 51% издательства «Азбука-Аттикус», сообщает «Коммерсант».

Новиков рассказал, что достигнута договоренность о сделке, но есть и отлагательные условия, поэтому она пока не закрыта. Генеральный директор «Парето-Принт» Павел Арсеньев сообщил, что сохранит должность, но от дальнейших комментариев отказался.

Стоимость доли «Азбука-Аттикус» в рамках сделки составила до 10 млрд рублей, считают эксперты издания. Это третья издательская группа в России по объему печати книг: в первом полугодии она выпустила 1,7 тыс. наименований общим тиражом 8,7 млн экземпляров. По этому показателю ее опережают только «Эксмо-АСТ» и ГК «Просвещение». Покупка Олегом Новиковым контролирующего пакета «Азбуки-Аттикус» означает еще большую консолидацию.

Один из источников пояснил, что продажа полиграфического бизнеса позволила Мамуту «досрочно погасить» один из кредитов в банке «Траст». В банке сообщили, что была выплачена часть долга по кредиту компании «Медхолдинг», который был выдан до конца 2021 года. По информации банка, деньги назначались на строительство медицинского центра, право требования по кредиту перешли «Трасту» от санированного банка «Открытие».



Банк «Траст» с начала года подал четыре иска к компаниям Мамута. Их общий долг перед «Трастом» составляет 23 млрд рублей, из них порядка 19 млрд рублей занимает кинобизнес.