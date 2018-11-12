Алекс Шилл: «Трамплин к сверхкреативности»

Сегодня в Московской школе коммуникаций MACS прошла открытая лекция «The transformative power of ÜberCreativity», которую прочитали специалисты из глобальной рекламной сети Serviceplan — главный стратег Louder и Serviceplan Russia Яков Васильев и креативный директор глобальной группы Serviceplan Алекс Шилл. Чтобы дать небольшое представление об этом выступлении, мы перевели статью немецкого рекламиста «The Leap To ÜberCreativity».

Революция начинается с языка

В 1970 году доктор Питер Галлер и его партнер Рольф О. Штемпель перевернули рекламную индустрию, впервые применив интегрированный подход к решению коммуникационных задач. Идея Галлера и Штемпеля была проста: чтобы предоставить потрясающий сервис, который решит задачи клиента, в начале нужен комплексный мультиплатформенный план — так и родилось название Serviceplan.

Таким образом, интегрированный подход лежит в основе нашего агентства с первого дня его основания. Впрочем, времена меняются — а значит, нам нужно меняться вместе с ними.

Сейчас мы живем в эпоху экранов. В 1990-х было подсчитано, что каждый человек ежедневно сталкивается с 8000 различных сообщений. Только представьте, насколько увеличился этот объем информации теперь, когда каждого из нас в любой момент времени окружает по 4−5 экранов!

Никогда раньше нам не было так сложно завоевать внимание людей — и именно поэтому нам нужно было четко сформулировать свое видение. Так у Serviceplan появилась миссия — стать «самым сверхкреативным агентством, который создает первоклассные идеи для лучших брендов». Эту мечту вместе с нами разделяют больше 4100 людей, работающих в офисах Serviceplan по всему миру.

Как доказали основатели Serviceplan, язык может запустить революцию — поэтому мы и концентрируемся на понятии «сверхкреативности». Но что же значит этот термин?

В первую очередь, сверхкреативность — это то, что создает сильные, резонирующие и полезные идеи, которые не просто увеличат долю рынка клиента, но и займут свое место в сердцах потребителей. Теперь, в эпоху экранов, бренды создают не агентства и не клиенты. Их создают люди, которые разговаривают об этих брендах. А эти разговоры, в свою очередь, возникают лишь тогда, когда мы сами даем людям что-то интересное, полезное и настоящее.

Чтобы найти такие трамплины для сверхкреативности, необходима одновременная коммуникация очень многих людей. Именно поэтому под один бриф в Serviceplan Group может собираться огромная команда профессионалов со всего света. Именно поэтому мы используем такие техники, как WigWam, когда за один день мы собираем по 80−100 идей.

И именно поэтому мы создаем такие проекты, как часы для слабовидящих DOT, которые не только собирают награды на фестивалях, но и меняют жизни миллионов людей к лучшему.

В наше время внимание — это самый ценный ресурс. Мы — непрошенные гости в жизнях людей, а значит, мы должны быть для них сверхувлекательными, сверхинтересными и сверхполезными.

Иными словами, мы должны быть сверхкреативными.