Инвестор раскритиковал Unilever за «одержимость» идеями устойчивого развития

Глава инвесткомпании Fundsmith, входящей в топ-10 инвесторов Unilever, Терри Смит объявил компанию в «одержимости» идеей устойчивого развития. Его не устроила недостаточная прибыль, которую производитель товаров повседневного спроса принёс Fundsmith. Акции Unilever за последний год упали на 9%, пишет Financial Times.

Смит считает, что компания действует в ущерб основам бизнеса. В качестве примера он напомнил об отказе Unilever поставлять мороженое Ben & Jerry's на территорию Палестины, оккупированную Израилем. Это решение раскритиковало руководство Израиля, назвав его «позорной капитуляцией перед антисемитизмом».

Инвестор также упомянул рекламу майонеза Hellmann со слоганом: «Готовьте с умом, тратьте меньше» (Cook clever, waste less) — кампания продвигала снижение объёма пищевых отходов. «Компания, которая считает, что должна определить назначение майонеза Hellmann, на наш взгляд, явно потеряла связь с реальностью. Бренд Hellmann существует с 1913 года, поэтому мы предполагаем, что к настоящему времени потребители поняли его назначение (спойлер — салаты и бутерброды)», — заявил Смит.

При этом, несмотря на резкую критику политики Unilever, Смит завершил письмо инвесторам словами о том, что Fundsmith сохранит акции компании, так как руководство считает, сильные бренды и дистрибуция FMCG-гиганта восторжествуют.

Также бизнесмен включил в обращение список бизнесов с лучшими показателями за год. В него вошли Microsoft и Intuit, датская фармкомпания Novo Nordisk, производитель косметики Estée Lauder и производитель ветеринарных продуктов и услуг IDEXX Laboratories.

В октябре генеральный директор Unilever Алан Джоуп сообщил, что несмотря на «беспрецедентную» инфляцию и рост издержек на сырьё и логистику корпорация вложит €7 млрд в развитие своих брендов в 2022 году. «Наши бренды стоимостью €13 млрд составляют половину оборота Unilever. Они принесли 65% роста прибыли в третьем квартале. Knorr и Dove — выросли на 8%, Hellmann на 10%, Magnum на 11%, Vaseline на 20% и так далее», — рассказал Джоуп.