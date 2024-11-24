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24.11.2024 в 14:44

Актер Джереми Аллен Уайт не стал раздеваться для новой кампании Calvin Klein

Съемка стала его третьим крупным сотрудничеством с брендом

Звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт снова снялся для Calvin Klein. В отличие от двух других съемок для бренда, в зимней кампании актер не разделся, но от этого видео и фото с его участием не стали менее сексуальными и страстными.

В рамках кампании актер представил три базовых образа в трех разных локациях: в гостиной, на кухне и спальне. В первом Джереми одет в белую рубашку и брюки, во втором — в темно-синие джинсы и белую базовую майку, в третьем звезда популярных телесериалов демонстрирует пижаму.

Новая съемка стала третьим крупным сотрудничеством Джереми Аллена Уайта с Calvin Klein. Но до этого актер представлял нижнее белье бренда, демонстрируя, в том числе, свое безупречное тело.

Calvin Klein Джереми Аллен Уайт
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