Актер Джереми Аллен Уайт не стал раздеваться для новой кампании Calvin Klein

Звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт снова снялся для Calvin Klein. В отличие от двух других съемок для бренда, в зимней кампании актер не разделся, но от этого видео и фото с его участием не стали менее сексуальными и страстными.

В рамках кампании актер представил три базовых образа в трех разных локациях: в гостиной, на кухне и спальне. В первом Джереми одет в белую рубашку и брюки, во втором — в темно-синие джинсы и белую базовую майку, в третьем звезда популярных телесериалов демонстрирует пижаму.

Новая съемка стала третьим крупным сотрудничеством Джереми Аллена Уайта с Calvin Klein. Но до этого актер представлял нижнее белье бренда, демонстрируя, в том числе, свое безупречное тело.