Звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт разделся для новой кампании Calvin Klein

Актер Джереми Аллен Уайт снялся в новой рекламной кампании мужского нижнего белья Calvin Klein.

Результатом съемки, которая проходила у одного из бассейнов в солнечном Лос-Анджелесе, стали откровенные, но в то же время стильные фотографии, а также небольшой ролик.

Звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» предстал перед зрителями в джинсах и джинсовой жилетке, а затем, сняв их, продемонстрировал не только нижнее белье Calvin Klein, но и свой накачанный пресс.

Фотосессию актера провел Мерт Алас — один из самых востребованных фотографов в индустрии моды.

Эта рекламная кампания Calvin Klein стала второй для актера. В начале года Уайт уже становился лицом бренда, тогда фотосессия проходила в родном городе Джереми, Нью-Йорке. Тогда съёмка вызвала нешуточный резонанс в сети.