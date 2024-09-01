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18+
01.09.2024 в 18:36

Звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт разделся для новой кампании Calvin Klein

В начале года актер уже становился лицом новой коллекции бренда

Актер Джереми Аллен Уайт снялся в новой рекламной кампании мужского нижнего белья Calvin Klein.

Результатом съемки, которая проходила у одного из бассейнов в солнечном Лос-Анджелесе, стали откровенные, но в то же время стильные фотографии, а также небольшой ролик.

Звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» предстал перед зрителями в джинсах и джинсовой жилетке, а затем, сняв их, продемонстрировал не только нижнее белье Calvin Klein, но и свой накачанный пресс.

Фотосессию актера провел Мерт Алас — один из самых востребованных фотографов в индустрии моды.

Эта рекламная кампания Calvin Klein стала второй для актера. В начале года Уайт уже становился лицом бренда, тогда фотосессия проходила в родном городе Джереми, Нью-Йорке. Тогда съёмка вызвала нешуточный резонанс в сети.

Calvin Klein
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