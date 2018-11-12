АКАР: с начала года рекламный рынок вырос на 13%

Российский рекламный рынок по итогам 9 месяцев 2018 года вырос на 13%, до 352 млрд рублей, рынок интернет-рекламы составил 141 млрд рублей. Телевизионный рынок рекламы, лидировавший в последние годы, составил 130−131 млрд рублей с ростом 12%, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — в I-III кварталах 2018 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил примерно 34.0 млрд.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2%.

Рост рекламы на нишевых каналах составил 44%, до 5 млрд рублей. На 1% вырос за отчётный период рынок радиорекламы, до 11,5−11,7 млрд рублей. Печатная пресса продолжила падение — рынок сократился на 10%, до 12,8−13 млрд рублей. Рынок наружной рекламы остался без изменений, составив 31 млрд рублей.