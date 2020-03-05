АКАР объявила результаты Рейтингов за 2019 год

Сегодня, 5 марта, в Mail.ru Group были представлены результаты индустриальных Рейтингов АКАР по итогам 2019 года. Без лишних слов демонстрируем вам итоги работы креативных, медийных и коммуникационных агентств России.

Рейтинг креативности 2019

Рейтинг креативности состоит из четырех сегментов — реклама, маркетинговые услуги, брендинг и digital.

Креатив

При подсчетах результатов для сегмента «Креатив» учитывались баллы, полученные за участие в фестивалях Cannes Lions, D&AD, Eurobest, Epica, ADCE, Red Apple, White Square, Ad Black Sea, ADCR.

Лидерами стали агентства Восход, получившее 2333 балла, Leo Burnett Moscow — 1412 баллов и агентство Friends Moscow с 853 баллами.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»: В этом году мы восьмой раз возглавили рейтинг агентств в сегменте «Креатив». Для нас первое место — это признание профессиональным сообществом неординарности мышления команды и качества исполнения рекламных коммуникаций. Быть лидерами рейтинга и побеждать на престижных международных фестивалях —тяжелый ежедневный труд. Но эта работа конвертируется в сотрудничество с достойными клиентами, которые вдохновляют «не буксовать» на месте. Амбициозные игроки ищут партнеров, способных реализовать их смелые планы. А рейтинг АКАР — единственный инструмент, который ранжирует агентства с точки зрения такой экспертизы. Для клиента рейтинг — четкий ориентир и независимая оценка, которая снижает риск получить плохой продукт. Для нас — весомый аргумент в переговорном процессе.

Татьяна Маслова, COO Publicis Groupe Russia: Агентствам важно вкладываться в собственное развитие и, как и клиентам, нам важно понимать дислокацию сил на рынке. В российской индустрии креатива с этим помогает рейтинг креативности АКАР, а медийные, имиджевые и бизнес-результаты проектов агентств считает рейтинг эффективности. Каждый год первая 10-ка агентств рейтинга тщательно отбирает фестивали, оставляя самые актуальные, трансформирующие свои категории под текущие тренды и задачи клиентов, имеющие релевантный состав жюри. Мы рады быть в числе лидеров рейтинга креативности и рейтинга эффективности в 2019 году благодаря большому количеству наград.

Ознакомиться с полными результатами Рейтинга креативности сегмента «Креатив» 2019 можно здесь.

Маркетинговые услуги

Баллы в этом сегменте участники получали за фестивали Cannes Lions, Eurobest, Globes, Epica, Cristal, Red Apple, White Square, Silver Mercury, Wow Done.

Призерами стали агентства «Восход», которое заработало 1027 баллов, DPG Russia с 493 баллами и ARK Connect (входит в ARK Group ), получившее 445 балла.

Алена Кремер, управляющий партнер DPG Russia : В современной индустрии маркетинговых коммуникаций недостаточно просто предложить свежую и необычную идею. Необходим глубокий анализ потребительских инсайтов, который позволит выстроить релевантную стратегию. Именно это определяет успех кампании, и такие проекты закономерно получают высокие оценки жюри. Рейтинг креативности АКАР отражает результаты наиболее авторитетных отраслевых фестивалей и задает планку всей индустрии. Я поздравляю команду DPG Russia с огромным профессиональным успехом!

Юлия Гордонова, управляющий директор ARK Connect (входит в ARK Group ): Для нас ценно, что ARK Connect на протяжении нескольких лет не только стабильно присутствует в лидерах индустриальных рейтингов, но и в целом задает стандарт CX (consumer experience) проектов на рынке. Экспертизой, совместными усилиями команды и клиентов мы предлагаем инновационные решения, которые работают на результат. Мы создаем эффективные инструменты и покоряем новые области. Череда супер сложных проектов прошлого сменяется новыми амбициозными предложениями, в которых мы, отвечая трендам, совместно с консьюмером создаем успешные и современные кампании. В этом и есть на мой взгляд лидерство и профессионализм.

Ознакомиться с полными результатами Рейтинга креативности сегмента «Маркетинговые услуги» 2019 можно здесь.

Digital

При определении позиций агентств в сегменте digital Рейтинга креативности учитывалось участие в фестивалях Webby, Cannes Lions, Eurobest, The WFA, Awwards, Red Apple, White Square, ADCR, Mixx Russia.

В ТОП-3 вошли РА «Восход» — 459 баллов, POSSIBLE Group — 453 балла и Red Collar Digital Agency — 441 балл.

Влад Ситников, сопредседатель Комитета digital-агентств АКАР, СЕО Possible Group: На любом высококонкурентном рынке важна состязательность. Когда клиенты выбирают агентство для сотрудничества по его работам и реализованным проектам, рейтинг и текущее положение в нем помогает.

Денис Ломов, сооснователь Digital-агентства Red Collar: Все маркетинговые активности ведут на сайт — ключевой инструмент коммуникации. Делать эффектные, вовлекающие, быстрые и современные digital-продукты на рынке рекламы сейчас также важно, как и планирование всей рекламной кампании. И рейтинг АКАР отражает как раз тех, кто понимает это и умеет делать лучше всех.

Денис Елисеев, сооснователь и CCO Friends Moscow: В современной рекламе все сложнее становится отделить проекты, где есть digital составляющая от тех, где ее нет. Да и агентства, которые не называют себя чисто диджитальными, постоянно выигрывают награды за интерактивные проекты. Но все-таки специфика разработки digital, ATL и брендинговых проектов — огромная, и появление чисто диджитального рейтинга должно было рано или поздно случиться.

Ознакомиться с полными результатами Рейтинга креативности сегмента «Digital» 2019 можно здесь.

Брендинг

Баллы в сегменте брендинг агентства получали за участие в фестивалях Cannes Lions, Dieline, Red Dot, Eurobest, Epica, ADCE, Pentawards, European Design Awards, Red Apple, ADCR, White Square, Среда.

В тройку лидеров вошли агентства Depot с 1044 баллами, Suprematika с 902 баллами и РА «Восход» - 685 баллов.

Алексей Андреев, сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности АКАР, управляющий партнер Depot : Общеизвестно, что индустриальные рейтинги возникают только в самых конкурентных отраслях экономики и служат яркими маяками для бизнеса. Их придумали мудрецы! Рейтинг АКАР — настоящее достижение нашей профессии. Это и ориентир для клиентов, и регулятор деятельности агентств, и сильный мотиватор для профсообщества. Само присутствие агентства в рейтинге — факт валидности и профессионализма, а уж занятие верхних строчек — признание безусловного лидерства в отрасли. Ну и конечно, наш рейтинг — важнейший нематериальный актив АКАР! Его необходимо беречь, развивать и всячески пестовать!

Владимир Лифанов, креативный директор «Супрематики»: Рейтинг креативности АКАР — это очень понятный и простой инструмент выбора агентства для компаний заказчиков. В определенной степени это объективный срез наиболее интересных и креативных агентств. Поэтому зачастую одним из условий для попадания в тендеры является нахождение в десятке рейтинга креативности нужного сегмента. Ну и чем выше в этой десятке агентство, тем выше будут его шансы. Это не отменяет того, что фестивали — прекрасный креативный спорт. А топ рейтинга АКАР — прекрасное бизнесовое дополнение к спортивным наградам.

Ольга Гнатенко, генеральный директор брендингового агентства «Своё мнение»: Команда агентства «Своё мнение» ежегодно участвует в фестивалях и конкурсах, связанных с брендингом. Мы рады, что в прошлом году нам удалось получить сразу несколько престижных наград. Такие события всегда благоприятно сказываются на работе нашей команды в целом и на индивидуальной мотивации каждого из сотрудников. На мой взгляд, ежегодный рейтинг креативности является своего рода путеводителем по креативным агентствам. С его помощью клиентам проще ориентироваться в незнакомой для них отрасли и, соответственно, выбирать наиболее подходящий для них вариант.

Валерия Репина, CEO Репина Брендинг : Попасть в ТОП 10 рейтинга креативности брендинговых агентств — большая радость для нас, учитывая, что многие компании из списка шли к этому десятилетиями. Однако рынок меняется, и расстановка сил тоже. Очень ценно то, что рейтинг показывает объективную картину, а не транслирует субъективные мнения. Попадание в десятку дало нам возможность улучшить рейтинг в 2020 году, чем мы воспользовались для устранения небольших перекосов в весе некоторых фестивалей, сделав его еще более объективным.

Ознакомиться с полными результатами Рейтинга креативности сегмента «Брендинг» 2019 можно здесь.

Фестивальная сетка для составления Рейтинга за 2020 год была изменена. Какие конкурсы будут учитываться при подсчете — можно узнать здесь.

Рейтинг эффективности медийных агентств 2019

Позиции медийных агентств в Рейтинге эффективности медийных агентств определяются суммой баллов за призовые места и шорт-листы в медийных номинациях и результатами фестивалей — Cannes Lions, Festival of Media Global, Effie Global, Media Cristal Festival, Effie Europe, Effie Russia, Red Apple festival of media, Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций, White Square, Silver Mercury.

Первым в рейтинге оказалось агентство OMD Media Direction — 493 балла. Агентство Mindshare набрало 182 балла и заняло второе место и MediaCom — третье место и 172,5 баллов.

Олег Азарьев, генеральный директор OMD Media Direction: Для нас большая честь возглавлять рейтинг эффективности АКАР второй год подряд.Наша ключевая цель в работе — способствовать росту бизнеса своих клиентов. Мы используем самые инновационные инструменты для глубинной аналитики различных факторов, в том числе направленных на достижение бизнес-результата для наших партнеров. Лидерство в рейтинге эффективности АКАР является бесспорным доказательством того, что решения OMD Media Direction способны достичь максимальных результатов при оптимальном распределении усилий и инвестиций.

Алексей Кулаков, CEO Mindshare : Для клиентов и бизнеса, у которых есть запрос на нестандартные и эффективные решения, этот рейтинг может стать хорошим ориентиром. Потому что ранжирует агентства по победам на знаковых фестивалях. Из года в год рейтинг совершенствуется, этот прогресс нельзя не заметить, и мы надеемся, что он и дальше будет развиваться, чтобы полнее отражать ситуацию на рынке.

Дмитрий Ануреев, MBA&Digital Strategy Leader/Руководитель отдела контентных решений MediaCom : Мы ценим и уважаем инициативы индустриальных ассоциаций. На наш взгляд, крайне важно давать оценку проделанной работе и сравнивать себя с самыми эффективными игроками рынка — всегда интересны успешные проекты и кампании, которые были высоко оценены экспертами. Глядя на путь, проделанный лидерами индустрии, их вложения, находишь для себя что-то новое и делаешь шаг вперёд!

Ознакомиться с полными результатами рейтинга можно здесь.

Порядок фестивалей, которые будут учитываться при подсчете результатов рейтинга эффективности медийных агентств АКАР, претерпел изменения. Ознакомиться с полным списком фестивалей можно здесь.

Рейтинг эффективности коммуникационных агентств 2019

При определении результатов Рейтинга эффективности коммуникационных агентств эксперты учитывали баллы агентств, полученные за успешное участие в фестивалях Cannes Lions, Effie Global, Globes, Eurobest, Effie Europe,Effie Russia, Red Apple, Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций, White Square, Silver Mercury.

В ТОП-3 рейтинга оказались агентства BBDO Russia Group — 733 балла, Leo Burnett Group Russia — 456,5 баллов и ARK Connect (входит в ARK Group ) — 430 балла.

Татьяна Тармогина, управляющий директор ГК e:mg : Рейтинг эффективности, несмотря на свою молодость, уже сейчас играет очень важную роль в развитии рекламной индустрии. Клиенты и агентства больше не стремятся делать просто креативные кампании, во главу угла ставится бизнес-результат. Нам очень импонирует эта тенденция, так как e:mg всегда выступало за эффективные креативные решения. Эта идеология заложена в самом названии агентства (e:mg — effective marketing group). Быть в числе лидеров этого рейтинга — закономерный результат реализации бизнес стратегии агентства и совместной эффективной работы с клиентом.

Татьяна Щербакова, вице-президент РАМУ, президент ARK Group : Привлекает то, что Рейтинги АКАР прозрачны, так как они имеют достаточно открытую систему подсчета баллов и учитывают релевантные фестивали в каждой категории. Для агентств — это показатель уровня, масштаба и эффективности проектов, которые могут создаваться сегодня на российском рынке. Для клиента — это ориентир, знак одобрения и признания успешности коммуникационной кампании. В ARK Connect мы всегда уделяли огромное внимание эффективности проектов и достижению поставленных результатов. Каждый раз мы стараемся разработать пул инструментов и креативных решений, которые не только создадут уникальный опыт потребителя, но и конвертируются в выполненные бизнес задачи и долгосрочные отношения бренда с целевой аудиторией".

Ознакомиться с полными результатами рейтинга можно здесь.

Награждение победителей Рейтингов АКАР 2019 состоится 7 апреля на Best Cases Conference.