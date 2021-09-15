Малый и средний рекламный бизнес заработал на тендерах 25,9 млрд рублей за пять лет

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) вместе изучили закупки рекламных услуг у субъектов МСП с 2015 по 2020 год. Эксперты выяснили: 10 крупнейших рекламодателей заключили контракты с малыми и средними предприятиями на 19,57 млрд руб. — это 76% от общего объема закупок, который составил 25,9 млрд руб., сообщается в материалах исследования (есть в распоряжении Sostav).

Больше всего субъекты МСП выиграли тендеров у «Ростелекома», ВТБ, «Сбербанка», «Почта Банка», РЖД, «Росслельхозбанка», «Промсвязьбанка», «Автодора» и ЦППК.

В общей сложности в России 68 тыс. компаний-субъектов МСП, которые занимаются рекламной деятельностью. Их выручка за 2017 год составила 385,3 млрд руб., а в 2019 году достигла 645,3 млрд руб. В среднем цена договора с членами АКАР и крупнейшими рекламодателями составляет 24 млн руб.

По сравнению с 2019 годом доля конкурентных закупок членов АКАР увеличилась на 21,6% и составила 87,6%. На сторонние компании приходится 71,9%.