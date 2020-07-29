Из-за сокращения числа новых контрактов зарплаты на рекламном рынке станут ниже

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги четвертой волны исследования рекламного рынка во время пандемии. Данные опросов показывают, что отрасль начала постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, однако ценой этому стало сокращение зарплат сотрудников. Кроме того, компании все еще не видят новых контрактов.

Рекламодатели начали реже переносить бюджеты

Большинство компаний находятся в ситуации неопределенности и продолжают отмечать тенденцию переноса бюджетов и тендеров на более поздние сроки, а также продолжается тенденция отмены новых контрактов. Однако таких становится меньше. По сравнению с предыдущим этапом исследования на 14% сократилось количество компаний, отмечавших заморозку или перенос бюджетов. При этом возрос спрос на использование новых технологий.

В целом отрицательных факторов кризиса становится меньше, в том числе на 15% уменьшилось количество респондентов, которые указывают на продолжающееся сокращение рекламных бюджетов. На 20% стало меньше тех, кто наблюдал отмену и перенос тендеров.

Однако тенденция отмены новых контрактов продолжается. Если по итогам первой волны этот показатель составлял 33%, второй — 59%, то на третьем и четвертом сохранился показатель в 42%.

Агентства стали позитивнее смотреть на кризис, но все еще прогнозируют падение рынка

Большинство агентств предполагают, что объемы рекламного рынка сократятся в пределах 30%. Однако мнения остальных опрошенных сильно расходятся — эксперты пророчат отрасли падение от 20% до 90%. Есть и такие, кто ожидает роста до 20%.

Согласно исследованию АКАР, большинство опрошенных предполагают, что эпидемия продлится до конца 2020 года. Более трети и вовсе считают, что пандемия завершится лишь в 2021 году. Кроме того, половина респондентов уверены, что максимум негативного влияния эпидемии на бизнес еще не пройден. Из-за недостатка информации возрастает неопределенность.

Однако позитивные настроения на рынке набирают силу — доля тех, кто считает, что ситуация улучшается, увеличилась. Если в марте тех, кто оценивает ситуацию как «скорее хорошую, чем плохую» не было совсем, то в июне их доля достигла почти четверти опрошенных — 24%. В это же время большинство компаний продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями прогнозируют дальнейшее ухудшение финансовой ситуации.

Зарплаты по-прежнему сокращаются

Однако несмотря на постепенное возрождение бизнес-активности агентства все же сокращают заработные платы — об этом сообщили 58% опрошенных, а также прибегают к увольнениям — 40% компаний. Возможно, это связано с тем, что почти половина респондентов ожидает в дальнейшем только ухудшения ситуации на рынке и в экономике, предполагают в АКАР. Дело в том, что многие агентства исчерпали возможности по сокращению издержек и затрат, не связанных с персоналом.

Тем не менее большинство компаний считает, что «благодаря» эпидемии они смогли сократить «сложные» издержки и оптимизировать работу. Важным негативным социальным фактором оптимизации стало понимание, что из-за эпидемии люди готовы работать за меньшие деньги.

Компании адаптировались к удаленной работе

Опрос показал, что агентства адаптировались к удаленному формату работы. Наиболее распространенной моделью работы стал выход сотрудников в офис при частичном сохранении удаленной формы работы. Однако некоторые компании решились на полное переустройство офиса — увеличение дистанции между рабочими местами, обустройство перегородок между работниками, модернизацию системы вентиляции и другие новшества. Около 20% опрошенных членов АКАР и вовсе решили продолжить работать в удаленном режиме. Более половины респондентов — 60% — сообщили о том, что частично сохраняют возможность работать из дома.

В целом большинство компаний не торопятся возвращаться в офлайн из-за неопределенности. Непонятно, как будет развиваться ситуация с вирусом. Около трети респондентов считают, что на данный момент в информационном поле недостаточно данных для принятия решений о возвращении работы компании.