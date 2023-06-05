АКАР: в первом квартале российский рекламный рынок вырос на 8%

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первый квартал 2023 года. Суммарный объём рекламы в средствах её распространения составил 140−145 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По своим количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса, продемонстрировав положительную динамику, говорится в сообщении АКАР, поступившем в Sostav.

Однако в разных медиасегментах ситуация развивалась по-разному, отметили в ассоциации. «Одни из них, имевшие отрицательную динамику уже в первом квартале 2022 года, за счёт низкой базы смогли продемонстрировать рост на десятки процентов. Другие, показав год назад неплохой рост, сейчас с точки зрения динамики оказались в более сложной ситуации. Третьи даже в условиях радикальных изменений сумели активизировать свою деятельность, особенно в цифровизации рекламного бизнеса в разных сегментах», — указали в АКАР.

Региональный рекламный рынок, начиная с середины 2022 года, демонстрирует более высокую динамику по сравнению с федеральным рынком, подчеркнули в ассоциации. «И хотя это происходит не во всех сегментах, в целом такой тренд чётко прослеживается», — считают эксперты. Объём отечественного регионального рекламного рынка (без учёта московского рынка) в средствах её распространения по четырём медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — оценивается в 9,5 — 9,7 млрд руб., что примерно на 12% больше результата предыдущего года.

Оценку по сегментам ассоциация не приводит, ссылаясь на возникшие сложности с учётом ввиду «радикальных изменений на рынке, коснувшихся и структуры рекламодателей, и структуры рекламных агентств, и структуры рекламных площадок».

В АКАР уверены, что на это повлияли две группы факторов. Во-первых, российский рекламных рынок утратил часть важных источников информации, заменить которые в полном объёме пока не удалось, и на что требуется время. Во-вторых, сейчас на рынке стремительно развиваются новые подсегменты и направления, по которым пока нет единого понимая, как учитывать и верифицировать их объёмы. При этом, как отмечают в ассоциации, во всех сегментах «цифровая составляющая продолжает увеличиваться, а в отдельных традиционных сегментах и подсегментах рынка она уже достигает или даже превышает половину всех рекламных доходов».

«В этой связи возникает объективная потребность в серьёзном переосмыслении структуры рынка, выделении новых сегментов и подсегментов, а также в поиске решений по технологиям оценки объёмов и их верификации. При этом такие решения должны приниматься не отдельными компаниями, пусть даже и крупными, а консолидировано с учётом имеющихся реалий и интересов всех участников рынка», — подчеркнули в АКАР, добавив, что в настоящее время «уже начались консультации в этом направлении заинтересованных участников рынка».

Ранее АКАР оценила объём рекламного рынка за 2022 год в 392 млрд руб. В подсчёт не включили ТВ — итоги телерекламного сегмента эксперты не смогли подвести «из-за сложной экономической ситуации».