IAB Russia обновила карту рынка мобильной рекламы

IAB Russia обновила Mobile Ad Ecosystem 2021 — в неё вошли около 300 компаний, сообщили Sostav в IAB Russia. Эксперты собрали на карте основных игроков рынка, продемонстрировав процесс создания рекламной кампании с использованием мобильного инвентаря.

В этом году в экосистему добавили три новые категории: Content Seeding, Telecom Traffic и Geoservices, говорится в сообщении. Content Seeding включает в себя компании или платформы, которые распространяют контент в мессенджерах, социальных сетях и на сайтах. Telecom Traffic охватывает рекламные платформы сотовых операторов и селлеры рекламного инвентаря операторов. К Geoservices относятся сервисы навигации: онлайн-карты и навигаторы, в которых возможно размещение официальной рекламы.

Интерактивная карта отражает движение денежных средств от рекламодателей к аудитории и состоит из четырёх смысловых блоков: инвентарь, технологии, аналитика и агентства. Для быстрого поиска компании в каждом блоке разделены на категории в зависимости от их специализации и роли в процессе создания и размещения мобильной рекламы.