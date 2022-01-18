Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+19
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.01.2022 в 13:05

IAB Russia обновила карту рынка мобильной рекламы

В Mobile Ad Ecosystem 2021 вошли около 300 компаний

1

IAB Russia обновила Mobile Ad Ecosystem 2021 — в неё вошли около 300 компаний, сообщили Sostav в IAB Russia. Эксперты собрали на карте основных игроков рынка, продемонстрировав процесс создания рекламной кампании с использованием мобильного инвентаря.

В этом году в экосистему добавили три новые категории: Content Seeding, Telecom Traffic и Geoservices, говорится в сообщении. Content Seeding включает в себя компании или платформы, которые распространяют контент в мессенджерах, социальных сетях и на сайтах. Telecom Traffic охватывает рекламные платформы сотовых операторов и селлеры рекламного инвентаря операторов. К Geoservices относятся сервисы навигации: онлайн-карты и навигаторы, в которых возможно размещение официальной рекламы.

Интерактивная карта отражает движение денежных средств от рекламодателей к аудитории и состоит из четырёх смысловых блоков: инвентарь, технологии, аналитика и агентства. Для быстрого поиска компании в каждом блоке разделены на категории в зависимости от их специализации и роли в процессе создания и размещения мобильной рекламы.

Фото: IAB Russia

Михаил Цуприков, сопредседатель комитета IAB Russia по мобильной рекламе, директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope:

Растущая популярность мобайла, как основной платформы для потребления контента и пользования сервисами аудитории в Рунете, способствует тому, что рекламодатели увеличивают свои инвестиции в мобильный инвентарь. Следуя этому тренду, мобильная индустрия в целом и технологические игроки в частности постоянно развиваются, в связи с чем для брендов появляется необходимость постоянно держать руку на пульсе и понимать, в каком направлении двигаться, какие тренды существуют и какие инструменты наиболее эффективны сегодня. Такие проекты, как карта Mobile Ad Ecosystem, дают игрокам рынка возможность узнать о лучших современных практиках работы с мобильной рекламой и в целом повышают прозрачность в этой области.

IAB Russia 2021 Mobile Ad Ecosystem
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.