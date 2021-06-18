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18+
18.06.2021 в 10:00

Российская Академия Радио и TikTok приглашают к участию в конкурсе радиотиктокеров

Проект поможет найти новых героев эфира и расширит аудиторию радио среди пользователей интернета

Российская академия радио (РАР) 14 июня запустила в TikTok конкурс для радиоведущих «Выбери радиотиктокера страны», который будет проходить два месяца. Кроме того, для пользователей платформы запустят челлендж и розыгрыш призов. Первые 100 зарегистрировавшихся получат в подарок годовую подписку на онлайн-кинотеатр. Об этом Sostav сообщили в академии.

Конкурс определит пять лучших ведущих. Победитель получит сертификат на 250 тыс. рублей на авиаперелеты. Остальные — сертификаты номиналом по 50 тыс. рублей. Для участия радиоведущим нужно:

  • зарегистрироваться в конкурсе;
  • вести oнлайн-трансляции своих прямых эфиров на радиостанциях;
  • выполнять челленджи на тему радио;
  • размещать видеоролики в своих аккаунтах в социальной сети с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера.

Еженедельные задания будут публиковаться по понедельникам с 21 июня по 8 августа в разделе «Интересное в TikTok». Лучшие эфиры будут анонсированы в TikTok на специальном лендинге проекта.

Александр Полесицкий, председатель правления РАР:

Человек, работающий с треками, новостями и рубриками, кто вовлекает и развлекает, на профессиональном языке называется talent. Именно личный талант и харизма живых персонажей отличают радио от потокового аудио. Они же — залог успеха в социальных сетях. Наш конкурс объединит возможности радио и динамично развивающейся платформы TikTok в поиске новых героев эфира и онлайна.

Любой пользователь платформы сможет принять участие в отдельной номинации конкурса. Для этого нужно выполнять задания, представляя себя ведущим любимой радиостанции и публикуя видео с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. Автор лучшего ролика получит сертификат на 50 тыс. рублей на авиаперелеты.

Победителей конкурса определит жюри совместно с пользователями TikTok. В составе жюри академики РАР, а также представители радиоиндустрии и шоу-бизнеса. Амбассадор проекта — ведущий DFM Женя Кротов.

Вадим Терещук, академик РАР:

Я полностью поддерживаю инициативу проведения конкурса. Радио давно переросло границы FM- распространения, и, более того, мы с TikTok объединены одной идеологией — любовью к музыке и развлечениям.

Помимо поиска новых героев эфира, конкурс привлечет внимание к радио в социальных сетях и будет продвигать радиостанции среди онлайн-аудитории. Мероприятие проходит по инициативе РАР и группы компаний «Выбери радио» — вещательной сети по управлению партнерскими радиостанциями федеральных радиохолдингов. «Выбери радио» представлена радиостанциями в 18 регионах и входит в «Медиа-1».

На правах рекламы
РАР
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