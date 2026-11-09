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09.11.2026 в 13:15

Airbnb автоматизировала 40% обращений в поддержку с помощью ИИ

Компания готовит запуск собственного ИИ-агента для планирования путешествий

В третьем квартале 2026 года ИИ-ассистент Airbnb самостоятельно решил около 40% обращений в службу поддержки. Кварталом ранее этот показатель составлял примерно 33%. По данным компании, благодаря улучшению работы помощника расходы на поддержку в расчете на одно бронирование снизились более чем на 17% год к году.

Ассистент доступен более чем на 50 языках. Airbnb также расширяет голосовую поддержку, чтобы гости и владельцы жилья могли обращаться за помощью по телефону.

Параллельно компания разрабатывает собственного ИИ-агента для путешествий. Он будет помогать искать жилье, сравнивать варианты, планировать поездки и управлять бронированиями. В отличие от универсальных чат-ботов, сервис интегрируют непосредственно с инфраструктурой Airbnb — в том числе с системами оплаты и поддержки клиентов. Начать внедрение новых функций планируется в первой половине 2027 года.

Airbnb также внедряет ИИ-инструменты для поиска жилья, сравнения объявлений и динамического ценообразования для владельцев недвижимости. Компания связывает использование технологии с ускорением разработки продуктов: в третьем квартале она выпустила более 50 новых продуктов и функций — почти на 70% больше, чем годом ранее.

Результаты внедрения ИИ совпали с ускорением роста бизнеса Airbnb. В III квартале 2026 года выручка компании увеличилась на 19% год к году, до $4,9 млрд, а чистая прибыль составила $1,9 млрд.

Ранее Ассоциация туристических агрегаторов предложила нормативно ограничить возвращение в Россию Booking.com и Airbnb.

Юлия Топольская
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