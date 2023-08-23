OpenAI инвестировала в разработку ИИ-помощника для занятых родителей

Компании OpenAI, Y Combinator, OpenAI, Bronze Investments и Magnify Ventures инвестировали в разработку ИИ-помощника для занятых родителей Milo (My Important Loved Ones), пишет Crunchbase.

Новая разработка представляет из себя виртуального помощника на базе GPT-4, который помогает родителям структурировать задачи, списки и расписание детей. Сумма инвестиций не названа.

В проект в 2020 году вложила средства Y Combinator, но позже тот оказался на грани закрытия: технология не давала нужного результата, а деньги заканчивались.

Основательница Milo Авни Патель Томпсон, следившая за развитием OpenAI, обратилась к генеральном директору компании Сэму Альтману, чтобы посоветоваться по поводу внедрения в помощника GPT-4. Альтман поддержал идею и связал её со своей командой.

Milo сейчас работает в бета-режиме. Протестировать его на этом этапе можно за $40 в месяц. Родители могут отправить голосовые и текстовые сообщения, фото. Milo структурирует всю информацию и напомнит о важных датах.

Недавно разработчик OpenAI приобрёл компанию Global Illumination, специализирующейся на цифровых продуктах. Это первая сделка компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Сумма сделки не разглашается.