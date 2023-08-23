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18+
23.08.2023 в 17:30

OpenAI инвестировала в разработку ИИ-помощника для занятых родителей

Виртуальный «секретарь» Milo помогает структурировать задачи и корректировать расписание для детей

Компании OpenAI, Y Combinator, OpenAI, Bronze Investments и Magnify Ventures инвестировали в разработку ИИ-помощника для занятых родителей Milo (My Important Loved Ones), пишет Crunchbase.

Новая разработка представляет из себя виртуального помощника на базе GPT-4, который помогает родителям структурировать задачи, списки и расписание детей. Сумма инвестиций не названа.

В проект в 2020 году вложила средства Y Combinator, но позже тот оказался на грани закрытия: технология не давала нужного результата, а деньги заканчивались.

Основательница Milo Авни Патель Томпсон, следившая за развитием OpenAI, обратилась к генеральном директору компании Сэму Альтману, чтобы посоветоваться по поводу внедрения в помощника GPT-4. Альтман поддержал идею и связал её со своей командой.

Milo сейчас работает в бета-режиме. Протестировать его на этом этапе можно за $40 в месяц. Родители могут отправить голосовые и текстовые сообщения, фото. Milo структурирует всю информацию и напомнит о важных датах.

Недавно разработчик OpenAI приобрёл компанию Global Illumination, специализирующейся на цифровых продуктах. Это первая сделка компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Сумма сделки не разглашается.

Технологии Искусственный интеллект ИИ разработка OpenAI
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