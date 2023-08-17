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17.08.2023 в 16:09

OpenAI приобрела компанию Global Illumination

Они будут совместно работать над продуктами разработчика, включая ChatGPT

Разработчик OpenAI приобрёл компанию Global Illumination, специализирующейся на цифровых продуктах, пишет Reuters. Это первая сделка компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Сумма сделки не разглашается.

«Вся команда Global Illumination присоединилась к OpenAI для работы над нашими основными продуктами, включая ChatGPT», — говорится в сообщении OpenAI.

Нью-йоркская компания Global Illumination была основана в 2021 году Томасом Димсоном, Тейлором Гордоном и Джоуи Флинном, которые ранее работали в Meta Platforms (признана экстремистской и террористической организацией в России).

В последнее время Global Illumination занималась разработкой технологий с открытым исходным кодом, связанных с производством онлайн-игр.

Ранее OpenAI разрешила закрыть доступ к сайтам от GPTBot. Бот занимается веб-сканированием для обучения и улучшения ИИ-моделей.

На сайте также есть инструкция для того, чтобы отключить бота или предоставить ему данные лишь частично. Сделать этого можно сделать в файле robots.txt. Кроме того, можно заблокировать IP-адрес для GPTBot.

OpenAI ChatGPT-4 Global Illumination
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