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18+
20.03.2025 в 12:55

Агентство по страхованию вкладов может получить долю в «Азбуке вкуса»

Суд признал банкротом V.M.H.Y. Holdings, владеющую 10,64% в торговой сети

Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которой принадлежит 10,64% в сети магазинов «Азбука вкуса». В отношении должника ввели конкурсное производство. В реестре требований значатся требования «М2М прайвет банка» (признан банкротом в 2017 году) в лице его конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом пишут «Ведомости».

Требования «М2М прайвет банка» в лице АСВ превышают 18,6 млрд руб. Основной долг составляет 1,54 млрд руб., проценты — 1,77 млрд руб., пени за нарушение сроков возврата средств — 15,35 млрд руб.

АСВ в мае прошлого года обратилось в суд с просьбой признать V.M.H.Y. Holdings банкротом и взыскать с нее долг в связи с неисполнением компанией своих обязательств по возврату кредита и процентов «М2М прайвет банку». Третьим лицом в деле выступает «ППФИН регион» — российское дочернее предприятие V.M.H.Y. Holdings.

Агентство по страхованию вкладов не получало предложений от V.M.H.Y. Holdings о внесудебном урегулировании задолженности. Суд рассмотрит вопрос о передаче АСВ доли V.M.H.Y. в «Азбуке вкуса» в рамках дела о банкротстве кипрской компании.

В феврале сообщалось, что «Севергрупп» Алексея Мордашова ведет переговоры о покупке сети «Азбука вкуса». Речь идет о продаже всего бизнеса.

Азбука Вкуса АСВ Суд
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