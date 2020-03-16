Plan.Net Russia проведет презентацию тренд-репорта «Поведение потребителей в цифровую эпоху»

Digital-агентство Plan.Net Russia объявила о презентации нового тренд-репорта «Consumer Behavior In The Digital Age», которая пройдет 17 марта в онлайн-формате. В этом году аналитики агентства представят 45 актуальных трендов из шести секторов: общество, культура, коммуникация, психология коммьюнити, social media и рынок.

На онлайн-мероприятии выступят Анастасия Подберезкина, тренд-аналитик Plan.Net Russia, Артём Полянский, руководитель Plan.Net Russia, а также приглашенные гости — Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга в «Яндекс Дзен», и Екатерина Харитонова, старший менеджер по бренд-активациям в adidas Originals.

Артём Полянский, руководитель агентства Plan.Net Russia: ​​ Работа с аналитикой трендов является важным элементом подготовки стратегий в digital-агентстве Plan.Net Russia, и мы с радостью готовы делиться этими знаниями с нашими коллегами и клиентами. В своей работе мы обращаем внимание не просто на появление новых технологий, а на психологические изменения, которые происходят в обществе под влиянием этих технологий.

В конце 2018 года агентство представило 15 поведенческих трендов на 2019 год, и на этом мероприятии представит коммуникационные и социальные кейсы, подтверждающие экспертизу агентства в направлении тренд-аналитики.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация на сайте обязательна.

Подробности — по ссылке.

Plan.Net Russia — digital-агентство, входящее в международную группу Serviceplan. House of Communication. Группа Serviceplan, основанная в 1970 году, — крупнейшая и наиболее диверсифицированная агентская группа в Европе, управляемая собственниками и партнерами, деятельность которой строится в соответствии с концепцией «House of Communication» — полностью интегрированная модель агентства, объединяющая все виды коммуникационных дисциплин и специалистов под одной крышей.

В группе — 40 специализированных агентств и более 4100 сотрудников в 38 локациях в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. В России группу представляют креативное агентство Serviceplan, медиагруппа Mediaplus Group , digital-агентство полного цикла Plan.Net и агентство интегрированных коммуникаций Louder.