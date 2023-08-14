Новое агентство Lavry группы MG Group возглавили бывшие топ-менеджеры PRT

MG Group открывает новое агентство Lavry, сообщили Sostav в компании. Сооснователями и управляющими партнёрами новой структуры станут Андрей Червонский (CEO), Ксения Барышникова (COO) и Артем Давыдов (ССO). До прихода в MG Group Червонский более 12 лет проработал в должности директора по маркетингу и новому бизнесу PRT Edelman Affiliate, а Барышникова и Давыдов — в должности управляющего директора и директора по клиентскому сервису соответственно.

Основными направлениями деятельности агентства станут спецпроекты, инфлюенс-маркетинг, SMM/ORM, диджитал-продакшн, а также контентные креативные кампании для узких целевых аудиторий. Кроме того, Lavry усилят фармацевтическую и девелоперскую экспертизу группы компаний, а также закроют направление диджитал PR.

Митя Горелик, основатель MG Group: Мы продолжаем формирование крупнейшей 360-рекламной структуры России и усиливаемся по всем направлениям. Lavry помогут закрыть потребности группы в digital PR, а также усилят внутреннюю конкуренцию в области инфлюенс-маркетинга и креатива.