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18+
14.08.2023 в 11:33

Новое агентство Lavry группы MG Group возглавили бывшие топ-менеджеры PRT

Сооснователями и управляющими партнёрами новой структуры станут Андрей Червонский, Ксения Барышникова и Артём Давыдов

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MG Group открывает новое агентство Lavry, сообщили Sostav в компании. Сооснователями и управляющими партнёрами новой структуры станут Андрей Червонский (CEO), Ксения Барышникова (COO) и Артем Давыдов (ССO). До прихода в MG Group Червонский более 12 лет проработал в должности директора по маркетингу и новому бизнесу PRT Edelman Affiliate, а Барышникова и Давыдов — в должности управляющего директора и директора по клиентскому сервису соответственно.

Основными направлениями деятельности агентства станут спецпроекты, инфлюенс-маркетинг, SMM/ORM, диджитал-продакшн, а также контентные креативные кампании для узких целевых аудиторий. Кроме того, Lavry усилят фармацевтическую и девелоперскую экспертизу группы компаний, а также закроют направление диджитал PR.

Митя Горелик, основатель MG Group:

Мы продолжаем формирование крупнейшей 360-рекламной структуры России и усиливаемся по всем направлениям. Lavry помогут закрыть потребности группы в digital PR, а также усилят внутреннюю конкуренцию в области инфлюенс-маркетинга и креатива.

Андрей Червонский, управляющий партнер и CEO Lavry:

Мы рады присоединиться к быстрорастущей семье MG Group. Для нас это не только новый большой вызов, но и огромные возможности. Будет интересно «поженить» наш многолетний опыт в сторителлинге с медиа потенциалом одной из крупнейших рекламных групп России.

Кадры MG Group Lavry
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