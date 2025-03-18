Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2025 в 17:00

Агентство Arena (группа АДВ) и «Петрович» продлили сотрудничество на 2025 год

Новая стратегия направлена на увеличение трафика в магазины и рост узнаваемости бренда

В рамках партнерства команда агентства Arenа (группа АДВ ) продолжит продвигать бренд «Петрович» на телевидении, включая региональное, Smart TV, «Триколор» и OTT. Об этом агентство поделилось с Sostav.

В 2025 году команда Arena определила новые пути развития и предложила гибкую медийную стратегию, направленную на увеличение трафика в каменные магазины и рост знания о бренде.

В соответствии с новой стратегией планируется увеличить охват потенциальных потребителей, которые не контактируют с рекламой на классическом региональном ТВ, за счет добавления новых площадок для размещения видеорекламы, включая «Триколор», Smart TV и OTT.

Ежегодное расширение географии магазинов «Петрович» и добавление кост-эффективных медиа каналов будут способствовать увеличению показателя ROAS, а также повышению узнаваемости бренда в сезон среди новой аудитории.

Авдеева Надежда, руководитель отдела маркетинга и рекламы «Петрович»:

Мы рады объявить о продолжении сотрудничества с Arena. За период нашего партнерства с 2022 года агентство доказало свою эффективность. Вместе с командой агентства мы разработали новый подход, который привлечет в магазины новую аудиторию и позволит создать прочную связь между брендом и нашими клиентами.

Павел Колбичев, директор клиентского сервиса Arena:

Мы анализируем тренды телесмотрения, основываясь на индустриальных данных рынка и новых собственных исследованиях Arena, поэтому видим, как меняется проникновение телевизионного эфира в Москве и Санкт-Петербурге. В результате мы скорректировали сплит так, чтобы увеличить охват для привлечения новой аудитории в магазины «Петрович» и одновременно оптимизировать стоимость контакта с целевой аудиторией, не теряя в его качестве.

АДВ Петрович Arena
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.