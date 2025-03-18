Агентство Arena (группа АДВ) и «Петрович» продлили сотрудничество на 2025 год

В рамках партнерства команда агентства Arenа (группа АДВ ) продолжит продвигать бренд «Петрович» на телевидении, включая региональное, Smart TV, «Триколор» и OTT. Об этом агентство поделилось с Sostav.

В 2025 году команда Arena определила новые пути развития и предложила гибкую медийную стратегию, направленную на увеличение трафика в каменные магазины и рост знания о бренде.

В соответствии с новой стратегией планируется увеличить охват потенциальных потребителей, которые не контактируют с рекламой на классическом региональном ТВ, за счет добавления новых площадок для размещения видеорекламы, включая «Триколор», Smart TV и OTT.

Ежегодное расширение географии магазинов «Петрович» и добавление кост-эффективных медиа каналов будут способствовать увеличению показателя ROAS, а также повышению узнаваемости бренда в сезон среди новой аудитории.

Авдеева Надежда, руководитель отдела маркетинга и рекламы «Петрович»: Мы рады объявить о продолжении сотрудничества с Arena. За период нашего партнерства с 2022 года агентство доказало свою эффективность. Вместе с командой агентства мы разработали новый подход, который привлечет в магазины новую аудиторию и позволит создать прочную связь между брендом и нашими клиентами.