Агентство Arena (группа АДВ) и «Петрович» продлили сотрудничество на 2025 год

В рамках партнерства команда агентства Arenа (группа АДВ ) продолжит продвигать бренд «Петрович» на телевидении, включая региональное, Smart TV, «Триколор» и OTT. Об этом агентство поделилось с Sostav.
В 2025 году команда Arena определила новые пути развития и предложила гибкую медийную стратегию, направленную на увеличение трафика в каменные магазины и рост знания о бренде.
В соответствии с новой стратегией планируется увеличить охват потенциальных потребителей, которые не контактируют с рекламой на классическом региональном ТВ, за счет добавления новых площадок для размещения видеорекламы, включая «Триколор», Smart TV и OTT.
Ежегодное расширение географии магазинов «Петрович» и добавление кост-эффективных медиа каналов будут способствовать увеличению показателя ROAS, а также повышению узнаваемости бренда в сезон среди новой аудитории.
Авдеева Надежда, руководитель отдела маркетинга и рекламы «Петрович»:
Мы рады объявить о продолжении сотрудничества с Arena. За период нашего партнерства с 2022 года агентство доказало свою эффективность. Вместе с командой агентства мы разработали новый подход, который привлечет в магазины новую аудиторию и позволит создать прочную связь между брендом и нашими клиентами.
Павел Колбичев, директор клиентского сервиса Arena:
Мы анализируем тренды телесмотрения, основываясь на индустриальных данных рынка и новых собственных исследованиях Arena, поэтому видим, как меняется проникновение телевизионного эфира в Москве и Санкт-Петербурге. В результате мы скорректировали сплит так, чтобы увеличить охват для привлечения новой аудитории в магазины «Петрович» и одновременно оптимизировать стоимость контакта с целевой аудиторией, не теряя в его качестве.