«Аэрофлот» запустит стриминговую систему развлечений на всех самолетах

«Аэрофлот» до конца 2025 года оснастит весь свой широкофюзеляжный флот собственной мультимедийной стриминговой системой развлечений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завление заместителя гендиректора по информационным технологиям авиакомпании Антона Мацкевича.

Парк авиакомпании насчитывает 171 самолет, из которых 41 — широкофюзеляжный. На всем узкофюзеляжном флоте для пассажиров уже доступна отечественная стриминговая система развлечений, до конца года ее распространят и на весь широкофюзеляжный флот в дополнение к привычной стационарной системе развлечений.

Система развлечений на борту «Аэрофлота» предоставлена как в традиционном (через вмонтированный в спинку переднего кресла дисплей), так и в стриминговом виде (пассажир через бесплатный Wi-Fi подключается к системе развлечений со своего телефона или планшета). Теперь пассажир сможет сам выбрать способ просмотра фильма или прослушивания музыки.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о запуске гастрономических спецрейсов, которые впервые объединят высокую кухню и авиаперелеты. Проект «Полет со вкусом» поддержат «VK Видео», премиальный сервис от «Альфа-Банка» Alfa Only и Bellini Group.