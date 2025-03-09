«Аэрофлот» и «VK Видео» запускают гастрономические рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о запуске гастрономических спецрейсов, которые впервые объединят высокую кухню и авиаперелеты. Проект «Полет со вкусом» поддержат «VK Видео», премиальный сервис от Альфа-Банка Alfa Only и Bellini Group.

В период с апреля по сентябрь в рамках проекта полетят шесть спецрейсов в разные части России и мира, первым станет рейс SU526, который 10 апреля отправится из Москвы в Дубай. Пассажиры всех классов обслуживания смогут насладиться авторскими блюдами от шефа ресторана White Rabbit и обладателя звезды Michelin Владимира Мухина.

Билеты на первый рейс уже доступны, стоимость стартует от 27 тыс. руб. Анонсы следующих направлений будут публиковаться на страницах перевозчика в соцсетях.

Итогом проекта станет гастро-тревел шоу, которое будет доступно на платформе «VK Видео» и для пассажиров «Аэрофлота» на борту самолета — в системе развлечений. В каждом выпуске два ведущих — шеф-повар и популярный блогер — будут рассказывать зрителям о местных ресторанах с разных точек зрения. Так, шеф-повар даст профессиональную оценку блюдам, а блогер поделится впечатлениями и эмоциями.