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11.06.2025 в 15:08

«VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом»

Компании представили развлекательную платформу для самолетов

«Аэрофлот» и «VK Видео» запустили эксклюзивную развлекательную платформу на борту самолетов. Оригинальный контент видеосервиса станет частью мультимедийной системы развлечений (IFE) авиаперевозчика. Новая вкладка с названием «VK Видео» появится в интерфейсе IFE. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

Пассажиры смогут посмотреть оригинальные проекты видеосервиса прямо во время полета. Им будут доступны такие шоу, как «Дикая Кухня», «ЛПШКИ», «Меломан», «Одна безумная история», «Путь в Заполярье», «Че делаем? Куда идем?» и «Места».

В компании подчеркнули, что это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в бортовую IFE-систему. Контент доступен как через встроенные экраны в спинках кресел, так и на личных устройствах пассажиров через Wi-Fi.

«VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом»

Вера Лапина, директор по маркетингу «VK Видео»:

Партнерство с «Аэрофлотом» — это стратегически важный шаг для «VK Видео», открывающий доступ к многомиллионной аудитории пассажиров в уникальной, высокофокусной среде. Интеграция в бортовую систему развлечений крупнейшего российского авиаперевозчика не только подтверждает ценность нашего эксклюзивного контента «VK Видео Original», но и создает мощный новый канал дистрибуции и повышения узнаваемости бренда «VK Видео».

Партнерство напрямую способствует расширению охвата нашей платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций «VK Видео» как лидера в российском медиапространстве.

«VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом» «VK Видео» взлетает с «Аэрофлотом»

В начале июня заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Антон Мацкевич говорил, что авиакомпания до конца 2025 года оснастит весь свой широкофюзеляжный флот собственной мультимедийной стриминговой системой развлечений.

VK видео «Аэрофлотом»
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