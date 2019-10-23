Advance Group реализовал программу бесплатной аренды Audi A6 в «Москва-Сити»

Спустя год после успешной реализации нестандартного кейса в «Москва-Сити», приуроченного к старту продаж кроссовера Audi Q5, автобренд решил повторить формат мероприятия.

Для реализации кейса был выбран один из бизнес-центров в «Москва-Сити». До 1 ноября любой сотрудник делового центра, имеющий водительское удостоверение, определенный стаж и собственный автомобиль премиальной марки не старше 2014 года, может взять в бесплатную аренду абсолютно новый бизнес-седан Audi A6.

Пресс-служба Audi Россия: В рамках стандартного тест-драйва, к сожалению, не всегда получается полноценно оценить автомобиль и все его преимущества. Нам же важно, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим новым бизнес-седаном Audi A6 с новым двухлитровым двигателем и «примерить» его на себя в комфортных условиях. Поэтому у нас и родилась идея 24х-часового тест-драйва для сотрудников фактически прямо на рабочем месте.

Для аренды автомобиля необходимо пройти несложную регистрацию на промостойке, специально установленной в фойе бизнес-центра, где персонал проводит быстрый инструктаж и оформление документов, а после выдает ключи от Audi А6, уже припаркованного рядом со входом в деловой комплекс. Всего в акции каждый день задействовано пять автомобилей, что в конечном итоге даст возможность более 200 сотрудникам «Москва-Сити» сутки провести за рулем бизнес-седана.

По словам сотрудников Advance Group , для них практика индивидуального и нестандартного подхода к решению маркетинговых задач клиента давно встала на первое место собственных бизнес-приоритетов.

Вячеслав Никаноров, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Advance Group: Данным кейсом мы продолжили успешную практику нестандартных размещений, а решение компании Audi реализовать кейс по аналогии с прошлым годом лишь еще раз подтверждает, что реклама в бизнес-центрах не только востребованна, но и эффективна.

Advance Group — национальный indoor-оператор, специализирующийся на рекламе в бизнес-центрах, который первый в России начал размещать рекламу клиентов в холлах высококлассных офисных зданий.

Audi Russia — российское представительство немецкой автомобилестроительной компании, входящей в состав концерна Volkswagen Group и специализирующейся на производстве автомобилей премиум-класса.