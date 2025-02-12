Группа АДВ и Дмитрий Коробков прокомментировали ход судебного процесса

Коммуникационная группа АДВ и ее основатель и бывший президент Дмитрий Коробков рассказали Sostav о ходе судебного процесса о восстановлении Коробковым корпоративного контроля над компаниями, входящими в АДВ.

Коробков подал иск к ООО «Альянс КС» и нынешним владельцам АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову 13 ноября 2024 года. Предприниматель заявил, что был введен в заблуждение бывшими партнерами относительно финансовых показателей АДВ, в связи с чем согласованная сторонами цена сделки оказалась заниженной.

В феврале 2023 года Коробков вышел из состава учредителей ООО «АДВ» (основное юрлицо группы), ООО «АДВ Лаборатория», ООО «АДВ маркетинг сервисез», ООО «Смарт филд», ООО «Новые маркетинговые технологии». Доли Коробкова через созданное ООО «Альянс КС» перешли Коробейникову и Сидорову.

Предварительное заседание по делу состоялось 28 января. Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство из-за необходимости привлечь третьих лиц. Сторонам было предложено представить доказательства обоснования своих требований и контраргументов.

АДВ: Рассмотрение дела приостановлено до разрешения судом вопроса о действительности сделки, слушание по которому было отложено на 20 марта ввиду отсутствия доказательств.

На данный момент в деле нет доказательств, подтверждающих факты, повлиявшие на продажу Коробковым долей нынешним собственникам по заниженной цене.

Артур Абузов, представитель АДВ: Имеет место очевидное злоупотребление истцом своими правами. Коробков, не предоставляя ни суду, ни ответчикам никаких доказательств, развернул полномасштабную кампанию в прессе против АДВ, искусно манипулируя в своих интересах фактом наличия нескольких параллельных судебных споров, инициированных им же. В реальности же одно дело отложено на два месяца по причине отсутствия доказательств, а второе дело приостановлено до разрешения первого.

Дмитрий Коробков: Сегодня состоялось заседание по иску о восстановлении корпоративного контроля. Суд ожидаемо приостановил производство по иску, так как рассмотрение этого дела невозможно до момента рассмотрения дела об обмане и признании сделки по продаже АДВ недействительной. Если первый суд установит обман и отменит сделку, иск о восстановлении корпоративного контроля будет выигран практически автоматически. Ответчики тоже не возражали против приостановки рассмотрения данного иска, но примечательно, что настаивали на том, чтобы судебный процесс проходил далее в закрытом режиме. Суд отказал им в этом.

Определение суда по этому делу на данный момент на портале Арбитражного суда не опубликовано.