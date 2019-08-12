Adobe представил дисплей с поддержкой дополненной реальности

Компания Adobe продемонстрировала свою новую разработку — прототип дисплея с поддержкой дополненной реальности под названием Project Glasswing. Устройство представляет собой витрину, на которой смешиваются реальные, физические элементы с расширенными цифровыми возможностями, пишет The Verge.

Экспериментальный дисплей позволяет превратить реальные объекты в 3D с помощью эффектов Photoshop, After Effects или Premiere Pro. Всё это без использования смартфонов или специальных очков.

При этом сама компания не планирует промышленный выпуск дисплеев, однако поможет технологии найти применение в различных областях. Например, экраны можно использовать для создания витрин в магазинах, торговых автоматов или музейных стендов.