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12.08.2019 в 15:35

Adobe представил дисплей с поддержкой дополненной реальности

Новая технология может использоваться для создания витрин в магазинах или музейных стендов

Компания Adobe продемонстрировала свою новую разработку — прототип дисплея с поддержкой дополненной реальности под названием Project Glasswing. Устройство представляет собой витрину, на которой смешиваются реальные, физические элементы с расширенными цифровыми возможностями, пишет The Verge.

Экспериментальный дисплей позволяет превратить реальные объекты в 3D с помощью эффектов Photoshop, After Effects или Premiere Pro. Всё это без использования смартфонов или специальных очков.

При этом сама компания не планирует промышленный выпуск дисплеев, однако поможет технологии найти применение в различных областях. Например, экраны можно использовать для создания витрин в магазинах, торговых автоматов или музейных стендов.

Adobe дополненная реальность
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