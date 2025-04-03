«Абрау-Дюрсо» вышла из Abrau Cosmetics

«Абрау-Дюрсо» вышла из ООО «Косметех», которое развивает линейку косметики Abrau Cosmetics. Компания решила сконцентрироваться на развитии собственного проекта уходовых средств для лица и тела под брендом Abrau Club, сообщают «Ведомости».

Теперь «Косметех» на 100% принадлежит Руслану Романцеву. Раньше у него было 49%, остальное — у «Абрау-Дюрсо».

В начале 2022 года «Абрау-Дюрсо» начала производства уходовой косметики на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Предполагалось, что в составе косметики будет масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол. «Косметех» выпустил наборы средств по уходу за телом, используя биоразлагаемую упаковку от Sulapac из Финляндии. Однако после введения антироссийских санкций Sulapac перестала работать с РФ.

Эксперты отмечают, что косметический рынок высококонкурентный, а с 2022 года появилось еще множество новых марок. Abrau Cosmetics планировала продаваться на маркетплейсах, однако для такой стратегии необходима реклама и работа с инфлюенсерами.

Даже при использовании узнаваемого бренда успеха на маркетплейсах добиться крайне тяжело, подтверждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Косметика Abrau Club продается в двух бутиках в Москве и Геленджике, где представлены предметы интерьера, аксессуары для дома и уходовые средства под этим брендом. Она также есть и в отелях группы.

Ранее сообщалось, что число отечественных брендов косметики выросло в два раза за последние два года. При этом доля российских товаров на рынке превысила 40%.На сегодняшний день в России продается около 32 тыс. торговых марок. 120 тыс. новых наименований товаров вышли на рынок в 2024 году.