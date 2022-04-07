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07.04.2022 в 12:20

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать лимонады и шампанское в алюминиевых банках

Также компания планирует запустить две линейки энергетических напитков под собственными подбрендами

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Президент русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщил о планах выпускать на российском рынке лимонады, энергетические напитки и низкоалкогольные игристые вина в алюминиевых банках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первый продукт в новом для компании формате ready-to-drink («готовый к употреблению»), который выйдет в продажу — игристое вино Abrau Light в алюминиевой банке. Сейчас оно выпускается в стандартных стеклянных бутылках объёмом 0,75 литра. По словам Титова, первая партия напитка появится на прилавках магазинов через месяц.

Производство лимонадов находится в среднесрочной перспективе. О начале их выпуска будет объявлено дополнительно в 2022 году, уточнил президент компании.

«Абрау-Дюрсо» также планирует выпустить две линейки энергетических напитков под собственными подбрендами, разработка которых ведётся. Результаты работы будут в этом году, подчеркнул Титов.

Кроме того, «Абрау-Дюрсо» создаст свой питомник саженцев в течение этого года для решения проблемы дефицита сырьевой базы. Он будет использоваться для нужд компании, но не исключено, что саженцы будут продавать.

Ещё Титов рассказал, что компания намерена расширять и переоборудовать свою винодельню «Ведерниковъ», а также возобновить выпуск вина на винодельне «Юбилейная», купленной в 2020 году. Группа займётся и развитием своей косметической линейки, так как видит в ней большой потенциал «даже в контексте импортозамещения».

Винный дом «Абрау-Дюрсо» основан в 1870 году. Он представляет коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ» и другие. Продукция компании экспортируется в более чем 19 стран.

Чистая прибыль компании за 2021 год увеличилась на 18,2% до 1,3 млрд руб. Доходы выросли на 15% до 10,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 38% — до 2,9 млрд руб.

Абрау-Дюрсо Павел Титов
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