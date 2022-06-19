Абрамченко: Россия начнёт отказываться от упаковки и товаров из пластика с 2025 года

Россия начнёт отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что отказ будет поэтапным. Об этом она рассказала в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введён норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — сообщила зампред правительства.

По словам Абрамченко, привычные товары и упаковку заменят, когда появится альтернатива. «Это будет по отдельному графику в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — заявила она.

Кроме того, Абрамченко отметила, что России пришлось изменить начатые проекты по утилизации отходов из-за санкций, так как возникли проблемы с поставкой оборудования из-за границы. Один из вариантов решения — импорт технологий из «дружественных стран».