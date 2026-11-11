75% врачей в России используют ИИ в работе

Три четверти российских врачей обращаются к инструментам искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, а 59% хотя бы раз пересматривали свои решения после консультации с нейросетью. При этом 60% считают, что ИИ не должен самостоятельно ставить окончательный диагноз. Таковы результаты исследования Anketolog.ru, проведенного среди 650 врачей.

Согласно опросу, 31% респондентов используют ИИ регулярно, еще 44% обращаются к нему несколько раз в месяц. При этом 8% пробовали нейросети, но впоследствии отказались от них.

Чаще всего врачи используют ИИ для быстрого поиска справочной информации (47%), научных статей и обзоров (41%), клинических рекомендаций и протоколов (37%). Ещё 37% с его помощью готовят доклады и презентации, а 31% проверяют дозировки препаратов и лекарственные взаимодействия.

При этом технологии применяются и непосредственно в работе с пациентами: за последние три месяца 63% опрошенных использовали ИИ по вопросам диагностики, лечения или назначения препаратов. Нейросети помогают формировать список возможных диагнозов (34%), систематизировать симптомы (31%), выбирать обследования (31%) и проверять назначения на противопоказания и взаимодействия (31%).

Несмотря на влияние ИИ на клинические решения, большинство врачей воспринимают его как вспомогательный инструмент. Для 66% он помогает проверить собственные суждения, еще 21% рассматривают предложенные нейросетью варианты при принятии решения. Только 3% считают роль ИИ ключевой.

Главным ограничением остается доверие к технологии. Половина опрошенных отмечает, что примерно в каждом третьем-четвертом случае ответы ИИ требуют существенной корректировки. Чаще всего врачи сталкиваются с ошибками в медицинской терминологии (37%), неполными или неверными диагностическими предположениями (36%), неточностями при описании медицинских изображений (33%) и устаревшими рекомендациями (31%).

Среди основных рисков 58% врачей называют возможность навредить пациенту из-за ошибки нейросети, 39% — юридическую ответственность за врачебную ошибку. При этом 60% считают, что ИИ не должен ставить окончательный диагноз, 52% выступают против самостоятельного назначения лекарств, а 46% — против прямого общения нейросети с пациентом.

В то же время 55% респондентов ожидают, что через три года ИИ станет стандартным рабочим инструментом в их специальности. Для безопасного внедрения технологии врачи предлагают создать список проверенных сервисов (51%), обучать специалистов работе с ИИ (43%) и разработать единые стандарты проверки ответов (42%).

По данным опроса портала «Справочник врача», 59% медиков используют ИИ в работе, а самым популярным отдельным чат-ботом стал китайский DeepSeek.