Сбербанк заменит роботами 70% сотрудников

В Сбербанке искусственный интеллект заменит большую часть работников, занимающихся рутинными операциями. Больше всего «пострадают» менеджеры среднего звена — уступить свои должности роботам могут до 70% работников этого уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

Речь идет о радикальном сокращении. Заменить людей позволяет «Интеллектуальная система управления», основанная на самообучающемся ИИ. Так, с января 2018 года число сотрудников банка сократилось на 14 тысяч человек. Это около 4,6% от 296 тысяч работников Сбербанка. К 2025 году банк может сократить половину сотрудников благодаря переходу услуг в цифровую сферу.

«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции… Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров», — рассказал глава банка, добавив, что замененные интеллектуальной системой сотрудники не покинули банк, а прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.

Заменить сотрудников роботами готовы в «Билайне» и в ЦБ. Так, Центробанк России планирует к концу 2019 года сократить численность персонала с 50 тыс. до 43,5 тыс. человек, тогда как оператор мобильной связи уже начал процесс замены бухгалтеров роботом RobBee.