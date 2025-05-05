70% россиян хотят опробовать новые форматы взаимопомощи

55% опрошенных россиян сейчас участвуют в благотворительных проектах. 7 из 10 всех респондентов заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механики взаимопомощи. Среди тех, кто уже вовлечен в социальные проекты, эта доля составляет 91%. Об этом говорится в исследовании «Авито», которое есть в распоряжении Sostav.

Каждый второй из тех, кто участвует в благотворительности, совершает материальные пожертвования: помогает вещами, продуктами, деньгами, покупает продукцию фондов, передает кешбэк и прочее. Еще 16% интервьюируемых помогают «действиями»: вовлечены в волонтерство, участвуют в благотворительных проектах, оказывают информационную и другую поддержку фондам. 34% совмещают оба формата: финансовую помощь и практическое участие.

Чаще вовлечены в благотворительность женщины: 31,8% жертвуют вещи и продукты (против 18,2% мужчин), 26,8% делают денежные переводы (против 16,7% мужчин).

Респонденты старше 65 лет чаще в благотворительных целях передают вещи и продукты и совершают денежные переводы, чем молодежь и люди среднего возраста. А молодые люди 18−24 лет чаще участвуют в волонтерских активностях, благотворительных проектах, оказывают информационную поддержку.

В первую очередь россияне готовы помогать детям — сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей (эту группу выделили 28% респондентов). На втором месте — помощь животным (19%), на третьем — поддержка людей в трудной жизненной ситуации, в том числе бездомных и малоимущих (18%). Далее идут благотворительная помощь пожилым людям (15%), участие в экологических проектах (12%), благотворительность в сфере культуры и образования (4%). Молодое поколение наравне с поддержкой детей ставит на первое место помощь животным — этот тренд прослеживается у людей младше 24 лет.

46% опрошенных считают значимой специальную отметку о благотворительности на объявлениях о товарах и услугах (например, «Знак добра» на «Авито», который указывает, что часть денег от продажи пойдет на благотворительность). 16% из них всегда отдают приоритет таким предложениям. Более ярко тренд прослеживается среди россиян с высоким доходом (60% из них обращают внимание на подобные отметки против 46% среди остальных). Реже о значимости такой отметки говорят россияне старше 45 лет (43% против 48% среди остальных возрастных групп), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (43% против 46% среди остальных городов).

32,9% россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) может быть полезным при развитии социальных механик. По мнению участников опроса, ИИ в перспективе будет объективнее и быстрее находить нуждающихся и эффективнее контролировать процессы. В группе молодежи 18−24 лет этот показатель составляет 51%, среди тех, кто уже вовлечен в поддержку нуждающихся, — 43%, среди тех, кто в настоящее время не помогает другим, — 21%.

Главный фактор при выборе благотворительной организации или проекта — прозрачность и отчетность о том, куда идут деньги (об этом заявили 63% опрошенных). Чем старше человек, который помогает, тем более значимым для него становится этот критерий (от 52% среди 18−24-летних до 75% среди тех, кто старше 65 лет).

В список важных факторов также вошли положительные отзывы о проекте (34%), надежная репутация (31%), ориентированность на конкретный результат (29%) и возможность личного участия в процессе (25%). Для молодежи при выборе благотворительной организации важнее возможность личного участия в процессе (31% против 21% среди остальных), удобные инструменты (18% против 13% среди остальных) и участие известных брендов в проекте (15% против 6% среди остальных).

В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет из всех федеральных округов России.