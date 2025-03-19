65% россиян совершают онлайн-покупки со смартфонов. Около трети опрошенных тратят на них до 5 тыс. руб. в месяц, чаще всего — на российских маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ЮKassa» и компании RetailCRM.

Чаще всего онлайн-покупки совершают со смартфона, реже — с компьютера или ноутбука (33%). Только 2% используют для онлайн-шопинга планшет.

38% опрошенных россиян предпочитают тратить на онлайн-покупки до 5 тыс. руб. в месяц, 18% - от 10 до 20 тыс. руб., у 6% уходит — от 20 до 30 тыс. руб., у 3% - от 30 до 40 тыс. руб. Больше 50 тыс. руб. тратят 5% респондентов.

Выбирая товар, 25% респондентов смотрят на его стоимость, на наличие удобных способов оплаты обращают внимание 16% опрошенных, а скидок и акций — 15%. По 13% обращают внимание на производителя и наличие бесплатной доставки, для 12% важна возможность вернуть товар, а для 4% - возможность проконсультироваться.

Около половины (41%) респондентов выбирают банковские карты в качестве способа оплаты. Еще 23% оплачивают покупки электронными кошельками, 20% - через СБП, 9% предпочитают платить через приложения банков.

Никогда не оплачивали товар по частям 53% опрошенных. Еще 22% используют этот способ, но редко, а 15% - только при оплате крупных покупок. Остальные 10% пользуются такой возможностью на постоянной основе.

Ранее выяснилось, что 60% россиян хотя бы раз в жизни делали онлайн-заказ или оплачивали какие-то услуги ночью — с 23:00 до 6:00. Почти половина из них покупает товары онлайн ночью, потому что поздно ложится спать, 45% — из-за удобства, так как в это время никто не отвлекает.