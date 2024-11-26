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26.11.2024 в 10:42

Более 65% опрошенных россиян не используют наличные деньги и считают их устаревшими

Почти треть соотечественников не понимают, зачем до сих пор нужны бумажные деньги

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Примерно две трети опрошенных россиян (67%) уверены, что наличные деньги устарели и больше не нужны. При этом 36% из них «не хотели бы, чтобы они исчезали», а 31% не понимают, зачем наличные существуют до сих пор. Однако около трети респондентов считают наличные важным инструментом оплаты и не хотят, чтобы они выходили из обращения. Такие данные опроса приводит разработчик цифровых платежных решений LIFE PAY (есть в распоряжении Sostav).

Авторы исследования отмечают, что одна из основных причин отказа от наличных средств — удобство цифровых сервисов, которые заменяют традиционные способы оплаты. Большинство россиян перестали воспринимать наличные как повседневный элемент своей жизни.

Всего 10% респондентов указали, что расплачиваются только наличными, 15% опрошенных использовали их более года назад, 11% — около полугода назад, а 23% — примерно месяц назад. Чаще всего россияне расплачиваются наличными примерно раз в неделю — такой ответ дали 27% опрошенных.

В основном наличные деньги используют для чаевых — так ответили 28% участников опроса. 24% респондентов считают, что наличные могут пригодиться для покупок в магазине, еще 20% используют их для накопления, а 16% — для благотворительных целей. Кроме того, 13% россиян используют наличные средства для оплаты такси.

У 80% россиян в кошельке есть наличные деньги. Из них 22% опрошенных откладывают таким образом крупные суммы, 36% — хранят несколько тысяч, а 22% — только монеты.

Что касается снятия наличных в банкоматах, 35% россиян делают это раз в полгода или год, 28% — каждый месяц, 21% - раз в неделю. Лишь 10% респондентов почти каждый день снимают наличные в банкомате, а 6% не делают этого вообще.

Деньги исследование LIFE PAY
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