65% опрошенных россиян считают, что красивая подача делает блюдо вкуснее

Большинство опрошенных россиян (78%) говорят, что вкус приготовленной еды зависит не столько от рецепта, сколько от сочетания факторов: от посуды до атмосферы за столом. Так, 65% респондентов считают, что красивая сервировка и эстетичная подача существенно улучшают вкусовые ощущения. Об этом говорится в исследовании бренда Röndell, которое есть в распоряжении Sostav.

70% участников опроса отмечают, что даже самое простое блюдо становится вкуснее, если оно красиво оформлено и подано в качественной посуде. Для 35,3% респондентов важна интересная подача и декорация, для 33,3% — сервировка стола.

59% россиян говорят, что еда кажется вкуснее в кругу близких людей. 29,4% интервьюируемых считают, что уютная атмосфера и близкие рядом делают еду вкуснее, 31,4% вспоминают о вкусах и ароматах из детства.

Музыкальное сопровождение влияет на вкусовые ощущения 47% опрошенных. 23,5% респондентов рассказали, что музыка на кухне помогает раскрыть вкус еды, 21,6% практикуют ритуал «принятия» — мечтают о еде, пока она готовится.

Значительное влияние на гастрономические впечатления также оказывает посуда. 83% респондентов считают ее качество значимым элементом на кухне как при приготовлении, так и при подаче блюд. Наибольшее влияние на процесс приготовления оказывают сковородки и кастрюли (их назвали 73 и 68% интервьюируемых соответственно). 31,4% предпочитают современную геометричную форму посуды, 19,6% — прозрачное стекло, 19,6% — тактильную, как в кафе, 17,7% — черную, создающую акцент на еде, 15,7% — бабушкину с цветочками.

Для 61% опрошенных важны семейные кулинарные традиции. Есть у россиян свои ритуалы: для 54,9% важна декорация блюда. 45,1% стремятся попробовать все, что приготовили, 27,5% любят расставлять приборы в определенном порядке. 37,3% вдохновляются утренним воздухом, открывая окно.

Ранее сообщалось, что при покупке готовых блюд россияне больше всего тратят денег на салаты. Для обеда или перекуса соотечественники ориентируются на заведения с доступными ценами и качественными продуктами.