61% россиян хотят продолжить работу на пенсии

61% опрошенных россиян намерены продолжить работу по достижении пенсионного возраста. 35% из них планируют продолжать работать на полной занятости, 18% рассматривают возможность подработки или фриланса. 9% думают о запуске своего дела. Таковы данные исследования «Авито Работы», которое есть в распоряжении Sostav.

О создании бизнеса на пенсии чаще других возрастных групп говорят молодые респонденты 18−24 лет (14%) и 25−34 лет (11%).

Главные причины, по которым россияне хотят продолжать работать на пенсии, — желание сохранить стабильный доход, не зависящий от пенсионных выплат (так ответили 54% опрошенных), вести активный образ жизни (39%), ощущать стабильность и надежность (37%).

Респонденты хотят оставаться на пенсии востребованными и полезными (28%), общаться с новыми людьми (21%), идти в ногу со временем, осваивая новые технологии и изменения в профессиональной сфере (19%).

Женщинам чаще, чем мужчинам, важно продолжать работать для сохранения активного образа жизни (41 против 37%), ощущения стабильности (40 против 34%), социализации (25 против 16%). Они также чаще мужчин хотят быть в курсе новых технологий и изменений (21 против 17%).

Мужчины чаще женщин хотят передать опыт и знания новому поколению специалистов (15 против 12%).

На пенсии 42% респондентов готовы сменить свою сферу деятельности и освоить новую профессию. Еще столько же опрошенных не хотели бы менять текущую специальность. В список самых популярных направлений для перехода стали онлайн-торговля (14%), IT, интернет и телеком (11%), искусство и сфера развлечений (11%), административная работа (10%), сельское хозяйство (9%) и управление персоналом (7%).

Основным источником дохода на пенсии для 63% россиян станут пенсионные выплаты. 45% интервьюируемых также рассчитывают на зарплату с места работы, 29% — на заранее созданные накопления. 16% планируют получать доход от инвестиций, 15% — от сдачи имущества в аренду. 14% опрошенных рассчитывают на дополнительные пособия и субсидии, а также на доход от собственного бизнеса. 11% полагаются на финансовую поддержку семьи.

В опросе участвовали больше 7 тыс. работающих в штате россиян.