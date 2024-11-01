60% россиян раздражают банковские чат-боты

Почти 60% опрошенных россиян не хотят общаться с искусственным интеллектом банка при возникновении вопросов, а хотели бы обсудить их с представителем финансовой организации. Столько же опрошенных заявили, что чат-боты их раздражают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Выберу.ру».

При этом взаимодействовать с кредитором 32% опрошенных предпочитают через чат в личном кабинете, 34% - по телефону, 31% - через мессенджеры и лишь 3% - через электронную почту.

Среди сервисов и услуг, которые облегчают взаимодействие с компанией, 36% россиян выбрали возможность быстро пожаловаться кредитору через форму обратной связи на сайте. 21% заемщиков ценят разнообразие мессенджеров, которые финансовые организации предлагают для связи. Еще 24% считают важным наличие на сайте ответов на самые распространенные вопросы, а 19% - круглосуточную поддержку.

Помимо финансовых показателей в выборе кредитора, 84% опрошенных учитывают отзывы на финансовых маркетплейсах и геосервисах. Для 10% анкетируемых наиболее важным показателем надежности является скорость, с которой компания реагирует на негативные отзывы и решает проблему, а 17% в первую очередь проверяют наличие негативных публикаций о банке в интернете.

Ранее сообщалось, что Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта. ИИ будет внедрен в уже действующего робота-помощника Макса.