Шесть рекламных трендов 2025 года

Фиксировать изменения рекламного рынка и анализировать их последствия — рутина для рекламных агентств. Это необходимо для адаптации к разным условиям и прогнозирования трендов. О том, какие рекламные кампании будут востребованы в 2025 году, Sostav рассказала команда GREAT .

Сокращение хронометража видеоконтента

Андрей Дансков, креативный директор, считает, что индустрия, к сожалению, не существует в вакууме: мы все чувствуем влияние внешней и внутриэкономической, а также политической обстановки. Да и без текущего контекста ежедневная картина рекламного поля была, надо признать, вовсе не Super Bowl длиной в 365 дней.



А сейчас реальность такова, что за тенденцией к сокращению рекламных бюджетов и акцентом на тактических кампаниях (да, горизонт планирования сейчас далек от долгосрочного) логически следует разворот интересов в сторону коротких форматов.



Может показаться, что это плохая новость, но умение сделать 6-секундный ролик или «пятнашку» полноценным носителем легко считываемой истории — задача, требующая привлечения серьезного креативного ресурса. В связи с этим текущий год видится богатым на яркие кампании, в которых идея и смысл упакованы довольно плотно и емко.

Этичный AI

Анна Ситникова, креативный директор, рассказала, что AI в рекламе — уже не будущее, а настоящее. Чем глубже он проникает в индустрию, тем острее встает вопрос прозрачности. В 2025 году бренды активнее будут говорить о том, где и как используют AI, разрабатывать этические кодексы и искать баланс между технологиями и доверием. Уже сейчас ответственные компании маркируют AI-контент — не потому, что это формальность или часть креативной концепции, а из уважения к аудитории. И, кажется, эта практика будет развиваться. Бренды, которые открыто работают с AI, окажутся в выигрышной позиции. Ведь восприятие аудитории — вещь тонкая. Давайте на примере: что вы почувствуете, если узнаете, что этот прогноз составил не креативный директор, а AI? Кстати, как думаете, чей это прогноз и текст?

AI продолжит замещать людей

По словам аккаунт-директора, управляющего партнера Ильи Литницкого, агентства уже используют нейросети для разработки сторибордов, кей-визуалов, музыкальных треков. Продакшны «пилят» раскадровки, пост-продакшн — концепты, персонажники — прототипы. Клиенты дают обратную связь с помощью ИИ, креаторы ее обрабатывают, а менеджеры пишут сопроводительные письма в той же нейронке. Все это пугает, хочется закрыться в своем виниловом мире и продолжать убеждать себя, что творческого человека с его изощренной фантазией не заменить. А вдруг получится?



В ближайшее время мы будем открывать новые применения искусственного интеллекта. Наша задача — быть в авангарде этих перемен: использовать технологию в своих целях, высвобождая ресурс для более сложных, творческих и нестандартных задач.

Любительский контент победит профессиональный

Виктор Донюков, управляющий партнер, считает, что недавние кампании AirBnB, United Airlines и Apple «Shot on iPhone» прославляют пользовательский контент. Глянец начинает казаться приветом из 2019 года. Теперь у компаний в почете небрежность и любительские съемки. Это позволяет быть ближе к клиентам, формировать сообщество и охватывать большую аудиторию.



Реклама станет жестче

Дмитрий Макаров, основатель GREAT, креативный директор, отмечает, что тренд, наметившийся в мировой политике, рано или поздно спустится в рекламу: позиционирование станет жестче. Эмпатии в роликах будет меньше, а императивов — больше. Доминирующими темами креатива станут, с одной стороны, семейные ценности, с другой стороны — гедонизм.

Маркетологи начнут учитывать поколение альфа

Виктор Донюков, управляющий партнер, рассказал, что представители поколения альфа сейчас подростки-дети, но уже начинают влиять на потребление. К моменту, когда они достигнут платежеспособности, нужно подготовиться: изучить и понять, как привлечь их внимание. Что их волнует? Помощь людям, экология, равенство, свобода, разнообразие в медиа и устойчивое развитие. В недалеком будущем эти ценности должны отразиться в рекламе.

Резюме