59% россиян считают, что персональные ИИ-двойники появятся в РФ через пять лет

59% опрошенных россиян считают, что в ближайшие пять лет персональные ИИ-двойники появятся в РФ: 35% полагают, что они будут у небольшой части людей, 14% — у большинства, 10% — у каждого пятого. 20% говорят, что идея ИИ-двойников не приживется, 20% затруднились ответить. 47% готовы завести ИИ-двойника, 35% не готовы, 18% пока не определились. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Мысль о цифровой копии вызывает у 50% респондентов любопытство. 20% радуются возможности сэкономить время, 16% видят в этом способ лучше контролировать дела. При этом 32% переживают за безопасность личных данных, 26% испытывают недоверие, 19% боятся потерять контроль. 15% говорят, что сама идея ИИ-двойника кажется им неестественной и вызывает неловкость, 14% чувствуют тревогу.

33% интервьюируемых хотят видеть в ИИ-двойнике нейтрального помощника без выраженного характера. 29% желают получить «улучшенную версию себя» (более уверенную, собранную и дипломатичную), 18% — точную копию, 8% — свою противоположность.

Общаться со своим цифровым двойником люди предпочтут голосом, как с умной колонкой (56%), в текстовом чате (52%) или с видеоаватаром с собственным лицом (20%).

Идеальный ИИ-двойник не раскрывает личные данные (так считают 57% опрошенных), ценит умение вовремя остановиться и переспросить человека (35%), точно знает вкусы и привычки пользователя (33%), не приукрашивает и не обманывает (32%), осторожен в решениях (23%), умеет копировать манеру речи (20%), предусмотрителен (18%), понимает настроение собеседника (9%).

54% опрошенных готовы пользоваться ИИ-двойником только бесплатно. 27% согласны платить за подписку: 11% готовы отдавать до 300 руб. в месяц, 7% — 300−700 руб., 5% — от 700 до 1,5 тыс. руб., 3% — 1,5−3 тыс. руб., 2% — больше 3 тыс. руб.

Респонденты согласны открыть нейросети историю покупок и заказов (55%), календарь и расписание (39%), историю поиска в интернете (33%), записи своего голоса (26%), данные о здоровье (25%), геолокацию (24%), рабочую почту (24%), фото или видео (20%), переписки в мессенджерах (13%), банковские операции и расходы (10%). Еще 20% вообще не дали бы двойнику доступ ни к каким данным.

Какие задачи россияне поручили бы ИИ-клону: поиск выгодных предложений, скидок и промокодов (64%), напоминания о делах и контроль их выполнения (52%), поиск информации и подготовку подборок (51%), общение со службой поддержки, банками и госорганами (25%), оплату счетов и коммунальных платежей (24%), выбор и заказ продуктов и товаров для дома (22%), запись к врачу, в салон или на услуги (21%), поздравление близких с праздниками (21%), планирование дня и расписания (19%), планирование поездок и бронирование билетов (19%), выбор одежды и личных покупок (17%).

Чаще всего россияне готовы переложить на ИИ-помощника рутинную работу: готовить отчеты и презентации (36%), отвечать на типовые вопросы коллег и клиентов (32%), составлять и согласовывать документы (25%), отвечать на рабочие письма и сообщения (24%), проводить первичный отбор резюме или обращений (24%).

65% россиян не разрешат ИИ-двойнику совершать покупки и платежи без подтверждения даже на самую маленькую сумму. Лимит до 500 руб. готовы установить 8%, от 500 до 2 тыс. руб. — 17%, от 2 тыс. до 10 тыс. руб. — 7%, больше 10 тыс. руб. или без ограничений — менее 3% пользователей.

В опросе участвовало более 1860 россиян с опытом общения с ИИ-ассистентами.