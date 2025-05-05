41% россиян имеют свободное время на отдых

Четверо из десяти россиян имеют достаточно свободного времени для отдыха. Это максимальное значение за все время наблюдений. При этом все россияне, независимо от пола и возраста, преимущественно довольны тем, как распоряжаются своим свободным временем, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

53% россиян заявили, что у них есть и время, и силы, и ресурсы, чтобы хорошо проводить свободное время. Чаще всего это старшие поколения, пенсионеры и совсем юное поколение. Молодым, людям в активном трудоспособном возрасте чаще всего не хватает времени на отдых. 16% имеет много времени, но не знает, чем и как наполнить досуг.

Только 12% отметили, что у них нет времени и они не удовлетворены своим досугом. При этом, главная причина — нехватка времени и усталость, а нехватка денег ушла на второй план. Среди других причин — отсутствие желания, мало досуговых предложений по месту жительства, а также вариант «не с кем оставить детей».

Семь из десяти опрошенных заявили, что выбирались куда-либо за последний месяц. Чаще всего досуг составляют визиты к родственникам, друзьям и прием гостей. Увеличилась и культурная составляющая отдыха. Так, процент посетителей музеев, театров, выставок, концертов классической музыки вырос в разы, а развлекательные клубы и дискотеки, напротив, постепенно теряют популярность. В этом году россияне дополнили список прогулками, кафе и ресторанами, экскурсиями, народными гуляниями, религиозными и спортивными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что траты россиян на досуг и развлечения возросли на новогодних каникулах. Из-за холодной погоды они предпочитали отдыхать с семьей и детьми в кафе, ресторанах и кинотеатрах.