40% россиян сталкивались с недостоверными новостями в СМИ и интернете

40% россиян за последний месяц сталкивались с новостями в СМИ и интернете, которые в последствии оказывались недостоверными. Абсолютное большинство опрошенных убеждены, что недостоверную информацию нужно блокировать. Об этом сообщается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

18% россиян встречали недостоверную информацию на интернет-сайтах, 17% - в мессенджерах и соцсетях. Каждый девятый ответил, что встречал её на телевидении (11%), а по 2% - на радио и в газетах.

Чаще всего россиянам запомнились фейковые новости о специальной военной операции (46%). Каждый пятый видел ложные новости о событиях внутри страны (20%), ощутимо реже такие новости касались жизни знаменитостей (8%), экономики (6%) и внешней политики (5%).

Не встречали фейк-ньюс за последний месяц 53% наших сограждан или каждый второй. При этом процент тех, кто считает, что их стало меньше постепенно увеличивается. Среди причин снижения распространения недостоверной информации россияне назвали повышение контроля за информационной безопасностью, информационная грамотность граждан и эффективность деятельности органов государственной власти и СМИ.

Отличить недостоверную информацию от правдивой считают посильным 64% россиян. По мнению каждого четвертого опрошенного, такую информацию от правды отличить нельзя (26%).

Россияне уверены, что недостоверные новости чаще публикуются умышленно (74%), предполагают обратное («чаще по недосмотру») — 15%. 82% заявили, что недостоверную информацию в интернете и социальных сетях нужно блокировать, в том числе 47% выступают за блокировку любой подобной информации, 35% - только той, что представляет опасность.