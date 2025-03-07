Треть россиян испытывает тревогу из-за предоплаты онлайн-заказов

30% опрошенных россиян выбирают способ предоплаты при заказе товаров лишь иногда, а 26% респондентов вообще не пользуются этим вариантом оплаты. Всегда оплачивают покупки заранее 20% участников опроса, 13% делают это редко, а 11% — часто. Таковы данные совместного исследования финансового маркетплейса «Сравни» и логистического оператора СДЭК (есть в распоряжении Sostav).

Во время опроса 30% респондентов признались, что иногда испытывают тревогу при предоплате товаров до их получения. Каждый пятый участник опроса всегда волнуется, оплачивая покупку заранее, 17% тревожатся редко, а по 16% — либо часто, либо вовсе не переживают.

Основной страх россиян при предоплате — риск мошенничества, его отметили 34% опрошенных. Четверть участников опроса беспокоит возможность получить некачественный товар, столько же россиян тревожит отсутствие гарантии возврата денег, а 8% волнуются из-за долгого процесса возврата товара или средств.

Согласно опросу, больше всего респонденты испытывают дискомфорт при предоплате крупной бытовой техники — так ответили 46%. Покупка одежды и обуви вызывает беспокойство у 30% опрошенных, 15% переживают при заказе электроники, 7% — при покупке косметики и парфюмерии, а 2% — книг.

Большинство респондентов (72%) чувствуют себя спокойнее при предоплате, если есть гарантия возврата денег. Для 12% опрошенных важны положительные отзывы о товаре или продавце, 10% меньше волнуются, если могут отслеживать заказ в режиме реального времени, а 6% чувствуют себя увереннее при наличии страховки или защиты покупки.

Треть участников опроса считают, что предоплата стала бы комфортнее, если бы упростили процедуру возврата. Еще 29% уверены, что ситуацию улучшила бы более строгая проверка продавцов платформами, 20% выступают за обязательное страхование всех заказов, а 14% — за единую систему отзывов и рейтингов.

Наиболее надежным способом расчета россияне считают оплату при получении — так ответили 69% респондентов. Еще 17% доверяют оплате картой через защищенный платежный шлюз, а 14% предпочитают использовать сервисы и электронные кошельки маркетплейсов.