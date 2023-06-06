30 июня и 1 июля во Владивостоке пройдёт гастро-туристический форум «HoReCa 2023»

30 июня и 1 июля состоится форум «HoReCa 2023» для отраслей гостиничного, ресторанного и туристических бизнесов на Дальнем Востоке. На панельных сессиях эксперты обсудят коммуникацию с органами власти, готовность к наплыву туристов и необходимые бусты для роста. Об этом Sostav рассказали организаторы форума.

«В связи с ограничениями на полёты в южные регионы страны и за границу, поток туристов на Дальний Восток станет ещё более массовым в текущем году. Поэтому развитие отрасли в регионах важно как никогда», — подчёркивают представители «HoReCa 2023». Отсутствие импорта многих товаров и комплектующих для оборудования, смена и уход с рынка крупных поставщиков — всё это продиктовало основные темы для обсуждения на форуме:

импортозамещение в продуктах;

развитие производства собственных качественных продуктов питания в регионе;

готовность отрасли к потоку туристов из дружественных стран;

подготовка кадров в регионе для отрасли;

гастрономический туризм на Дальний Восток;

выход из серой зоны курортного бизнеса регионов.

Станислав Еремин, руководитель и основатель «Регионального Бизнес Сообщества»: Мы проводили встречи с рестораторами, владельцами баз отдыха и поставщиками, чтобы выявить ключевые вопросы. Например, многие базы отдыха не знают, как пользоваться льготами, субсидиями на строительство баз, домов и глемпингов. А такие программы развития отрасли есть, и государство активно участвует в помощи развитию туризма. Есть и общие темы: нехватка кадров в растущей отрасли, поставка оборудования и запчастей для него, а также поставка и производство качественных продуктов.

В «HoReCa 2023» примут участие более 15 спикеров: отельеры и рестораторы со всей страны. Своё участие также подтвердили глава Владивостока Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко, министр промышленности и торговли Сергей Калитин и руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Станислав Еремин, руководитель и основатель «Регионального Бизнес Сообщества»: Надеемся, что присутствующие власти и предприниматели смогут найти компромиссы и вектор для дальнейшего развития и сотрудничества. Важны не только выводы со всех сторон, но и чёткие действия. Ждём, что коммуникация в сфере реально улучшится и ускорится, а также найдутся новые варианты для партнёрства.

Еремин подчеркнул, что «HoReCa 2023» принесёт пользу растущей индустрии туризма и гастрономии, а также может повлечь за собой открытие заведений федеральных рестораторов на Дальнем Востоке. «Мы хотим сделать форум ежегодным, чтобы раз в год к нам слетались рестораторы и отельеры со всей страны, обсуждали продвижение отрасли, договаривались и знакомились. И чтобы всё это сопровождалось прекрасным климатом летнего Владивостока, морепродуктами, блюдами из асцидии, гребешка и трепанга», — добавил руководитель сообщества.

Программа форума, регистрация и подробности доступны на официальном сайте.