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20.12.2024 в 13:05

Совфед одобрил законопроект о 3%-ном сборе за интернет-рекламу

Документ также обязывает банки указывать полную стоимость кредитов в рекламе

Совфед одобрил закон, который в том числе обязывает распространителей онлайн-рекламы, направленной на российских пользователей, отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Кроме того, изменения вводят обязательную маркировку рекламы о предоставлении потребительских кредитов предупреждающей надписью.

Согласно документу, правительство установит критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных онлайн-ресурсах. При этом за основу расчёта обязательных отчислений будут брать доход, полученный рекламораспространителями и операторами рекламных систем от реализации услуг за квартал. Размер обязательных отчислений составит 3% от этой суммы. Меры вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

Принятый документ также уточняет нормы о социальной рекламе. В частности, заключение возмездных и безвозмездных договоров станет обязательным для распространителей онлайн-рекламы. Доля соцрекламы должна будет составлять не менее 5% годового объема рекламы, распространяемой в интернете, в том числе на сайтах объявлений и на сайтах-агрегаторах. Нормы вступают в силу с 1 марта 2025 года.

Помимо этого, согласно законопроекту, рекламу о предоставлении потребительских кредитов будут маркировать предупреждающей надписью «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». А если в рекламных объявлениях содержится хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, то они должны маркироваться предупреждением: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на соответствующий раздел информационного ресурса финансовой организации. В законопроекте также прописаны технические требования для показа этих надписей.

Напомним, что документ был принят Госдумой в третьем чтении 11 декабря. Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин.

Совфед сбор за интернет-рекламу
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